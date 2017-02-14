Панюков: «В «Динамо» у меня была зарплата 22 тысячи в месяц. Но «башню» мне не сносило»

Бывший нападающий «Динамо» и «Браги» Андрей Панюков отметил, что в России он зарабатывал больше, чем в Португалии. По словам футболиста, в московском клубе ему в месяц платили 22 тысячи долларов.

«В России платят больше, чем за границей. В «Динамо» у меня была зарплата 22 тысячи долларов в месяц. Видел ли джип Кокорина? Видел. Где мой? Батя отнял. А зачем в 18 лет огромный автомобиль? Зато построили дом за городом, у отца и матери появилась машина. А зачем мне в таком возрасте много денег?

С первой получкой в «Динамо» связана интересная история. Одолжил у друга, Миши Жабкина, 500 рублей, и повел девушку в кафе. Сделали заказ, понимаю, что не смогу по счету заплатить – уже больше пятисот получается. Что делать? Попросить, чтобы заплатила за меня – ну стыдно же… И в этот момент на карточку приходит эсэмэска – первая зарплата! Хороший был день, тогда от «Планерной» до базы «Динамо» даже поехал на такси.

Но «башню» мне не сносило. Себе оставлял 100 тысяч рублей в месяц, остальные деньги, включая премии, отдавал маме с папой. 100 тысяч в 18 лет не просто хватало, это – за глаза», – заявил Панюков.

В текущем сезоне форвард провел шесть матчей за молодежный состав «Браги».