Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панюков: «В «Динамо» у меня была зарплата 22 тысячи в месяц. Но «башню» мне не сносило»

    Бывший нападающий «Динамо» и «Браги» Андрей Панюков отметил, что в России он зарабатывал больше, чем в Португалии. По словам футболиста, в московском клубе ему в месяц платили 22 тысячи долларов.

    «В России платят больше, чем за границей. В «Динамо» у меня была зарплата 22 тысячи долларов в месяц. Видел ли джип Кокорина? Видел. Где мой? Батя отнял. А зачем в 18 лет огромный автомобиль? Зато построили дом за городом, у отца и матери появилась машина. А зачем мне в таком возрасте много денег?

    С первой получкой в «Динамо» связана интересная история. Одолжил у друга, Миши Жабкина, 500 рублей, и повел девушку в кафе. Сделали заказ, понимаю, что не смогу по счету заплатить – уже больше пятисот получается. Что делать? Попросить, чтобы заплатила за меня – ну стыдно же… И в этот момент на карточку приходит эсэмэска – первая зарплата! Хороший был день, тогда от «Планерной» до базы «Динамо» даже поехал на такси.

    Но «башню» мне не сносило. Себе оставлял 100 тысяч рублей в месяц, остальные деньги, включая премии, отдавал маме с папой. 100 тысяч в 18 лет не просто хватало, это – за глаза», – заявил Панюков.

    В текущем сезоне форвард провел шесть матчей за молодежный состав «Браги».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2017 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 февраля 2017, 21:45

      Скромный парень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 14 февраля 2017, 17:25

      Мне б такую

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1289

      каа > alex kidn 15 февраля 2017, 13:40

      и всем учителям... даже согласны на то, что оставлял себе - 100 тысяч...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 14 февраля 2017, 17:20

      Честно и со вкусом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      Randy Ram 14 февраля 2017, 16:54

      Да...проведя аналогии с армейской поговоркой- покой нам только снится. Так и тут...такая зарплата нам только снится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 14 февраля 2017, 16:33

      Никак не могу понять за что такие зарплаты в футболе??? За что???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar > 4agaaa 14 февраля 2017, 17:09

      За то, что почти все остальные его сверстники (сколько там в динамовской школе ребят выпускают за 2-3 года?) отстрелили - кто в ФНЛ, кто в ПФЛ, кто в ЛФЛ, а кто и вовсе завязал. Плюс паспорт, спасибо лимиту. Но даже и без паспорта очевидно, что так платят единицам - лучшим. В ПФЛ в то время зарплаты самые обычные были - 20-30 тыр в месяц.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 14 февраля 2017, 15:30

      Оставлял себе 100 000 в месяц. И ему хватало. Повезло тебе, что ты стал футболистом. Продолжай играть

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 14 февраля 2017, 15:26

      Батя джип отнял )) 100 000 р. за глаза хватает. Парень простой и открытый приятно читать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 февраля 2017, 15:17

      Жаль чего то не хватило парню на поле, шансы же ведь были, ход мыслей то у него хороший.
      Про свидание прям растрогало ))) 500р - это и на Макдак сейчас не хватит ))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 февраля 2017, 15:11

      Родители правильно воспитали

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11