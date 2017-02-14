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  • Панюков: «В «Динамо» у меня была зарплата 22 тысячи в месяц. Но «башню» мне не сносило»

Панюков: «В «Динамо» у меня была зарплата 22 тысячи в месяц. Но «башню» мне не сносило»

14 февраля 2017, 14:43
11

Бывший нападающий «Динамо» и «Браги» Андрей Панюков отметил, что в России он зарабатывал больше, чем в Португалии. По словам футболиста, в московском клубе ему в месяц платили 22 тысячи долларов.

«В России платят больше, чем за границей. В «Динамо» у меня была зарплата 22 тысячи долларов в месяц. Видел ли джип Кокорина? Видел. Где мой? Батя отнял. А зачем в 18 лет огромный автомобиль? Зато построили дом за городом, у отца и матери появилась машина. А зачем мне в таком возрасте много денег?

С первой получкой в «Динамо» связана интересная история. Одолжил у друга, Миши Жабкина, 500 рублей, и повел девушку в кафе. Сделали заказ, понимаю, что не смогу по счету заплатить – уже больше пятисот получается. Что делать? Попросить, чтобы заплатила за меня – ну стыдно же… И в этот момент на карточку приходит эсэмэска – первая зарплата! Хороший был день, тогда от «Планерной» до базы «Динамо» даже поехал на такси.

Но «башню» мне не сносило. Себе оставлял 100 тысяч рублей в месяц, остальные деньги, включая премии, отдавал маме с папой. 100 тысяч в 18 лет не просто хватало, это – за глаза», – заявил Панюков.

В текущем сезоне форвард провел шесть матчей за молодежный состав «Браги».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Панюков Андрей
Комментарии (11)
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la verdad
1487074301
Родители правильно воспитали
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FanatSerj
1487074639
Жаль чего то не хватило парню на поле, шансы же ведь были, ход мыслей то у него хороший. Про свидание прям растрогало ))) 500р - это и на Макдак сейчас не хватит ))
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Nikiforof
1487075210
Батя джип отнял )) 100 000 р. за глаза хватает. Парень простой и открытый приятно читать.
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hjvfybcn
1487075401
Оставлял себе 100 000 в месяц. И ему хватало. Повезло тебе, что ты стал футболистом. Продолжай играть
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4agaaa
1487079194
Никак не могу понять за что такие зарплаты в футболе??? За что???
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Randy Ram
1487080441
Да...проведя аналогии с армейской поговоркой- покой нам только снится. Так и тут...такая зарплата нам только снится...
Ответить
Ще Гевара
1487082053
Честно и со вкусом.
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alex kidn
1487082338
Мне б такую
Ответить
paracetamol
1487097921
Скромный парень.
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