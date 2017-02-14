Рэшфорд не уверен в необходимости продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Маркус Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед». Как утверждается, футболист не торопится продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2020 года, из-за малого игрового времени. 19-летний нападающий намерен определиться со своей позицией по завершении текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Рэшфорд провел 20 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока составляет 8,5 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что на Рэшфорда претендует «Вест Хэм». Испанская «Севилья» была готова взять игрока в аренду.