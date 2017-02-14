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    Рэшфорд не уверен в необходимости продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий Маркус Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед». Как утверждается, футболист не торопится продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2020 года, из-за малого игрового времени. 19-летний нападающий намерен определиться со своей позицией по завершении текущего сезона.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Рэшфорд провел 20 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока составляет 8,5 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что на Рэшфорда претендует «Вест Хэм». Испанская «Севилья» была готова взять игрока в аренду.

    Источник: Goal.com

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    14.02.2017 12:18
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +571

      levon_man 14 февраля 2017, 19:07

      Уже на сайте МЮ было опровержение - контракт подписан менее года назад (май 2016) и вообще разговоров о переходе нет. Да и Моур подтвердил что рассчитывает на него

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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 14 февраля 2017, 17:33

      В аренду надо было отдавть

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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 14 февраля 2017, 14:31

      В любой английский середняк обрастать мясом

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 14 февраля 2017, 14:04

      МЮ некуда торопиться, еще 3,5 года контракта.

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 14 февраля 2017, 13:56

      В аренду ему полезно было бы сходить. Окрепнет, повзрослеет а там глядишь и в МЮ в основу (если Златан завершит карьеру когда нибудь)

      0
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      Рейтинг: +36

      Dimuldos 14 февраля 2017, 13:54

      не уверен , не продлевай

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      Рейтинг: +36

      Dimuldos 14 февраля 2017, 13:45

      так до 2020 года еще времени много, еще несколько тренеров смениться)

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 февраля 2017, 13:34

      ключевая фраза "который истекает летом 2020 года"

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 февраля 2017, 13:15

      Из за малого игрового времени 19 летний собирается покинуть...
      Сыграл 20 матчей в АПЛ...ни фига себе малого )))

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Munez89 14 февраля 2017, 13:41

      У разных игроков разное понятие о кол-ве игрового времени, но стоит заметить,что от звонка до звонка он проводит не так уж и много матчей, в основе тоже выходит нерегулярно прямо скажем.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 февраля 2017, 13:10

      Надо просто дождаться, пока свалит португальский переводчик.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > sir_Alex 14 февраля 2017, 13:12

      Возможно просто набивает себе цену. Сейчас у него контракт мизерный.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > kykyi 15 февраля 2017, 14:25

      Всё может быть.

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