Радимов доволен тем, что Широков и Алдонин работают в профсоюзе футболистов

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что известные российские футболисты Роман Широков и Евгений Алдонин работают в Общероссийском профсоюзе футболистов.

«Эти двое, кто не я, — шефы Общероссийского профессионального союза футболистов! И, скажу, круто, когда ОПСФ, который должен поддерживать и помогать как действующим футболистам, так и закончившим карьеру, руководят такие парни!

Когда футбол защищают прекрасные парни с надежными руками, «отборные головорезы», — верю, все у нас сложится! Так что, Рома, расслабься со своей крылатой фразой: «Лучше б дома сидел, *пт». Иди и вкалывай на благо отечественного футбола», — написал специалист в Instagram.