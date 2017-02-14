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  • Радимов доволен тем, что Широков и Алдонин работают в профсоюзе футболистов

Радимов доволен тем, что Широков и Алдонин работают в профсоюзе футболистов

14 февраля 2017, 07:54
1

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что известные российские футболисты Роман Широков и Евгений Алдонин работают в Общероссийском профсоюзе футболистов.

«Эти двое, кто не я, — шефы Общероссийского профессионального союза футболистов! И, скажу, круто, когда ОПСФ, который должен поддерживать и помогать как действующим футболистам, так и закончившим карьеру, руководят такие парни!

Когда футбол защищают прекрасные парни с надежными руками, «отборные головорезы», — верю, все у нас сложится! Так что, Рома, расслабься со своей крылатой фразой: «Лучше б дома сидел, *пт». Иди и вкалывай на благо отечественного футбола», — написал специалист в Instagram.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия Зенит-2 Алдонин Евгений Широков Роман Радимов Владислав
Комментарии (1)
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subbotaspartak
1487064066
Ленин: Профсоюзы - это школа коммунизма. Коммунизм: Сделал что смог, получил, что хотел. Походу в нашем футболе давно коммунизм И Ильич не удел
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