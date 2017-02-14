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    Радимов доволен тем, что Широков и Алдонин работают в профсоюзе футболистов

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что известные российские футболисты Роман Широков и Евгений Алдонин работают в Общероссийском профсоюзе футболистов.

    «Эти двое, кто не я, — шефы Общероссийского профессионального союза футболистов! И, скажу, круто, когда ОПСФ, который должен поддерживать и помогать как действующим футболистам, так и закончившим карьеру, руководят такие парни!

    Когда футбол защищают прекрасные парни с надежными руками, «отборные головорезы», — верю, все у нас сложится! Так что, Рома, расслабься со своей крылатой фразой: «Лучше б дома сидел, *пт». Иди и вкалывай на благо отечественного футбола», — написал специалист в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.02.2017 07:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 февраля 2017, 12:21

      Ленин: Профсоюзы - это школа коммунизма.
      Коммунизм: Сделал что смог, получил, что хотел.
      Походу в нашем футболе давно коммунизм
      И Ильич не удел

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