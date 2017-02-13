Акинфеев: «Гончаренко – лучший кандидат на пост главного тренера ЦСКА после Слуцкого»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о тренировках под руководством главного тренера армейцев Виктора Гончаренко, пришедшего на смену Леониду Слуцкому. Страж ворот заявил, что тренировочный процесс специалистов во многом схож.

«Когда Леонид Викторович Слуцкий еще был в команде, но уже пошли разговоры о том, что он может покинуть ЦСКА, ни для кого не было секретом, что на случай его ухода лучшая кандидатура – это Виктор Михайлович. Это очень уважаемый тренер, человек с лигочемпионским опытом, который уже работал в российском чемпионате, в нашем клубе. Его человеческие качества тоже на самом высоком уровне, в чем лично я уже не раз убеждался. Еще когда я находился в Германии, мы очень обстоятельно побеседовали, обсудили, как все будет делаться. Проблем вливания Гончаренко в коллектив или привыкания игроков к его тренерской философии быть не могло, поскольку мы все знаем друг друга достаточно давно.

Я вижу, что Виктор Михайлович очень много общается с ребятами – с молодыми, с опытными, с каждым легко находит контакт, подсказывает, как нужно действовать в той или иной ситуации. Честно скажу, когда прошла информация о его назначении, мы с ребятами все это обсуждали и порадовались. Еще один важный фактор – считаю, для любой команды из нашего чемпионата приоритетный вариант, когда тренер русскоязычный. Всем все понятно и нет нужды использовать уйму переводчиков.

Глобальных изменений в тренировочном процессе я не вижу. Костяк тренерского штаба у нас сформирован уже давно, занятия у Леонида Викторовича и Виктора Михайловича очень похожи, единственное – я говорил со многими ребятами, и молодыми, и опытными, и, по общему мнению, интенсивность тренировок сейчас выше, соответственно, больше нагрузки и усталость. Нашим аксакалам я в шутку посоветовал заканчивать, если они устают, а молодым... Молодым – дорогу!» – заявил вратарь.

Напомним, Гончаренко входил в тренерский штаб Слуцкого с 2015 по 2016 год, но после возглавил «Уфу».