Бывший работник «Барселоны» считает, что между Ибрагимовичем и Месси могли быть разногласия

Генеральный директор «Лилля» Марк Ингла, ответственный некогда за маркетинговые вопросы в «Барселоне», высказал мнение о причинах, помешавших раскрыться в каталонском клубе нынешнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу.

«По какой причине Златан не смог реализовать себя в «Барселоне»? Ибрагимович – настоящая бестия, машина. Но рядом находилась и другая машина, поменьше. Месси требовалось больше пространства на поле, а Ибрагимович занимал его достаточно много. Полагаю, из-за этого между ними могли существовать разногласия», – приводит слова Инглы Telefoot.

Напомним, Ибрагимович выступал в составе «блауграны» с июля 2009 по август 2010 года. Официально он принадлежал «Барселоне» до лета 2011 года, но сезон-2010/11 провел в «Милане» на правах аренды.