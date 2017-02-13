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    Бывший работник «Барселоны» считает, что между Ибрагимовичем и Месси могли быть разногласия

    Генеральный директор «Лилля» Марк Ингла, ответственный некогда за маркетинговые вопросы в «Барселоне», высказал мнение о причинах, помешавших раскрыться в каталонском клубе нынешнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу.

    «По какой причине Златан не смог реализовать себя в «Барселоне»? Ибрагимович – настоящая бестия, машина. Но рядом находилась и другая машина, поменьше. Месси требовалось больше пространства на поле, а Ибрагимович занимал его достаточно много. Полагаю, из-за этого между ними могли существовать разногласия», – приводит слова Инглы Telefoot.

    Напомним, Ибрагимович выступал в составе «блауграны» с июля 2009 по август 2010 года. Официально он принадлежал «Барселоне» до лета 2011 года, но сезон-2010/11 провел в «Милане» на правах аренды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2017 15:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 февраля 2017, 09:50

      Господи.. ну Америку открыли.
      Нахрен эта новость опять?
      Кстати - давно не сообщали, что Фигу ушел в Реал, потому что в Барсе его не ценили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 13 февраля 2017, 21:19

      Все об этом писали и обсуждали, а мсье Ингла через 7 лет появляется с сенсационной новостью, в которой он даже не утверждает, а всего лишь полагает :)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      KWN37 13 февраля 2017, 16:49

      Ясен пень, не без этого...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 13 февраля 2017, 16:08

      не может быть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 13 февраля 2017, 15:59

      ого

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