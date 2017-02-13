Тиаго Силва: «Барселона» играет в футбол Месси»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва оценил игру лидера «Барселоны» Лионеля Месси перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, на данный момент каталонский футбол играет в футбол 29-летнего аргентинца.

«Сейчас Месси не играет близко к штрафной площадке соперников. Но нельзя исключать такую возможность, что он в ней окажется. Это тот футболист, который доставляет много головной боли любому сопернику.

Он непредсказуем и может создать опасность для ворот соперника в любой момент. Месси – лидер команды, и «Барселона» играет именно в его футбол», – приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» состоится во вторник, 14 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча намечена на 8 марта.