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    Тиаго Силва: «Барселона» играет в футбол Месси»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва оценил игру лидера «Барселоны» Лионеля Месси перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, на данный момент каталонский футбол играет в футбол 29-летнего аргентинца.

    «Сейчас Месси не играет близко к штрафной площадке соперников. Но нельзя исключать такую возможность, что он в ней окажется. Это тот футболист, который доставляет много головной боли любому сопернику.

    Он непредсказуем и может создать опасность для ворот соперника в любой момент. Месси – лидер команды, и «Барселона» играет именно в его футбол», – приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» состоится во вторник, 14 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча намечена на 8 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2017 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 13 февраля 2017, 10:49

      все правильно

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