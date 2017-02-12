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    «Локомотив» отказался от покупки Колкера из-за поведения футболиста

    Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер продолжит выступать за клуб и не перейдет в «Локомотив». Сообщается, что столичный клуб вышел из переговоров по аренде игрока. Напомним, футболист на днях был оштрафован в Лондоне за пьяный дебош.

    Представители железнодорожников попытались довести сделку до конца, но игрок сообщил, что не хочет переходить в стан московской команды на правах аренды и потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около 100 тысяч фунтов в неделю. В итоге, «Локомотив» отказался вести переговоры с футболистом, посчитав его поведение неуважительным по отношению к клубу.

    25-летний Колкер выступает за «Куинз Парк Рейнджерс» с 2014 года. На его счету 42 матча и три забитых гола.

    Источник: The Sun

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    12.02.2017 19:11
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +988

      опус 2 13 февраля 2017, 05:53

      Жалко !Он только начал жить по -русски !

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 13 февраля 2017, 05:16

      Дебошир, алкаш, чмо полное, таких и у нас полно, зачем лишнее завозить.....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      agil > hunta 18 февраля 2017, 17:16

      истину глаголишь!!!!

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 февраля 2017, 22:40

      ну и правильно..нах..такой нужен..да еще с кпр..возомнил о себе ..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 февраля 2017, 22:29

      Может и к лучшему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 12 февраля 2017, 21:57

      молятся на сраную европу,покупать нужно достойных

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 12 февраля 2017, 21:30

      У нас таких дебоширов и без этого клоуна достаточно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 12 февраля 2017, 21:24

      Пи...дешь

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 февраля 2017, 20:52

      Расчитывал с железных дорожников денег "на понтах" срубить... Откуда прёт к нам вся это срань?..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 февраля 2017, 20:48

      Для этого и заломил зп, что бы контракт сорвался.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 12 февраля 2017, 21:27

      Видел какой рэйтинг у меня))))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 12 февраля 2017, 21:29

      3783? я только по нему тебя и нашел. А то пропал, ни слуху ни духу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 12 февраля 2017, 21:29

      Хотел на Спарту сходить,но более-менее приличные места 5 штук.А из-за угла смотреть неохота(за две)))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 12 февраля 2017, 21:30

      Прославился)))) И у тебя рейтинг на первой странице?

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 12 февраля 2017, 21:39

      Подожди немного, лет 5 назад ВВП сказал, что мы будем в 5 самых богатых стран мира. Тогда и сходим на футбол.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 12 февраля 2017, 21:47

      Я уже 52 года жду)))То коммунизма,то социализма с человеческим лицом,то ещё что-то.Вешать лапшу они умеют.Многие верят...

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 12 февраля 2017, 21:53

      Тебе же сказали, что коммунисты и те, что были в 90-е, были дерьмо, страну довели. А этот, сказал, как в граните отлил. С таким, да не замочим всех, верняк!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 12 февраля 2017, 22:21

      Судя по твоему рейтингу, адекватных становится все больше, почитателей кисельтв, меньше. Так победим.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > sssrspartak 12 февраля 2017, 22:22

      В 2018 сказать. ХВАТИТ!

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      Рейтинг: +11234

      alp 12 февраля 2017, 20:18

      брит оборзевший.

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