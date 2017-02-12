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  • «Локомотив» отказался от покупки Колкера из-за поведения футболиста

«Локомотив» отказался от покупки Колкера из-за поведения футболиста

12 февраля 2017, 19:11
23

Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер продолжит выступать за клуб и не перейдет в «Локомотив». Сообщается, что столичный клуб вышел из переговоров по аренде игрока. Напомним, футболист на днях был оштрафован в Лондоне за пьяный дебош.

Представители железнодорожников попытались довести сделку до конца, но игрок сообщил, что не хочет переходить в стан московской команды на правах аренды и потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около 100 тысяч фунтов в неделю. В итоге, «Локомотив» отказался вести переговоры с футболистом, посчитав его поведение неуважительным по отношению к клубу.

25-летний Колкер выступает за «Куинз Парк Рейнджерс» с 2014 года. На его счету 42 матча и три забитых гола.

Источник: The Sun
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Куинз Парк Рейнджерс Локомотив Колкер Стивен
Комментарии (23)
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mdu86
1486918126
А губа у него не треснет с такими запросами?! Более 6 млн евро в год в Локо даже Чорлука не получает! Пусть и дальше опускает КПР в первый дивизион...
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Михайловский Технарь
1486918684
неплохие запросы)
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maksspartak
1486919132
ни фига у него запросы ))) за 3 забитых мяча
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kykyi
1486921738
Для этого и заломил зп, что бы контракт сорвался.
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Par Mezan
1486921974
Расчитывал с железных дорожников денег "на понтах" срубить... Откуда прёт к нам вся это срань?..
Ответить
STALKER27
1486923852
Пи...дешь
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prtcs
1486924219
У нас таких дебоширов и без этого клоуна достаточно...
Ответить
sidul1
1486925879
молятся на сраную европу,покупать нужно достойных
Ответить
hunta
1486952185
Дебошир, алкаш, чмо полное, таких и у нас полно, зачем лишнее завозить.....
Ответить
опус 2
1486954409
Жалко !Он только начал жить по -русски !
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