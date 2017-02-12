Ханданович: «Интер» намерен взять три очка в матче с «Эмполи»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович поделился ожиданиями от матча 24-го тура Серии А против «Эмполи». По словам стража ворот, миланский клуб незаслуженно проиграл «Ювентусу» и «Лацио» и в предстоящем матче настроен на победу.

«Нам нужно прервать серию из двух поражений. Мы незаслуженно проиграли «Ювентусу» и «Лацио», но результат этих матчей уже не изменить. Сегодня нам нужно хорошо сыграть против «Эмполи», но главное – взять три очка», – заявил футболист.

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