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    Кураньи: «Было больно видеть, что «Динамо» вылетело из РФПЛ»

    Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи назвал причины вылета московской команды из Премьер-лиги в прошлом сезоне. По словам немца, виновны в этом игроки и тренеры бело-голубых.

    – Думаю, что вина лежит на игроках. Возможно, и на тренерах, которые не смогли собрать команду, выбрать нужных футболистов, не смогли объединить их одной идеей.

    – Рады, что вам удалось избежать стыда от вылета? Или все равно было стыдно?

    – Так как я очень люблю «Динамо», то мне было больно видеть, что клуб вылетел из Премьер-лиги. Когда ты долго выступаешь за команду, знаешь многих людей, знаешь, что клуб имеет все, чтобы быть одним из грандов Премьер-лиги, а он вылетает в ФНЛ... Такого не должно было произойти.

    Напомним, что Кураньи выступал за московский клуб с 2010 по 2015 год. В составе бело-голубых он провел 123 матча, забив 50 голов.

    В нынешнем сезоне «Динамо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ после 24-х туров, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.02.2017 16:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 13 февраля 2017, 19:23

      Грустно

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 12 февраля 2017, 22:31

      Молодец немец, не стал поливать бывшую команду, хотя, как мне показалось, Динамо мог бы и поприличнее с ним расстаться.

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > АрбузБушь 14 февраля 2017, 10:03

      Но не все столько для Динамо сделали.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 февраля 2017, 18:09

      честно говоря тоже..
      ну,не больно,но неприятно..и непонятно...

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