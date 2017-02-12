Кураньи: «Было больно видеть, что «Динамо» вылетело из РФПЛ»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи назвал причины вылета московской команды из Премьер-лиги в прошлом сезоне. По словам немца, виновны в этом игроки и тренеры бело-голубых.

– Думаю, что вина лежит на игроках. Возможно, и на тренерах, которые не смогли собрать команду, выбрать нужных футболистов, не смогли объединить их одной идеей.

– Рады, что вам удалось избежать стыда от вылета? Или все равно было стыдно?

– Так как я очень люблю «Динамо», то мне было больно видеть, что клуб вылетел из Премьер-лиги. Когда ты долго выступаешь за команду, знаешь многих людей, знаешь, что клуб имеет все, чтобы быть одним из грандов Премьер-лиги, а он вылетает в ФНЛ... Такого не должно было произойти.

Напомним, что Кураньи выступал за московский клуб с 2010 по 2015 год. В составе бело-голубых он провел 123 матча, забив 50 голов.

В нынешнем сезоне «Динамо» лидирует в турнирной таблице ФНЛ после 24-х туров, опережая ближайшего преследователя на пять очков.