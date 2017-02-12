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    Конте сравнил Фабрегаса с Пирло

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте высоко оценил игру полузащитника Сеска Фабрегаса. Итальянский специалист сравнил 29-летнего хавбека со своим соотечественником Андреа Пирло.

    «Фабрегас – топ-игрок, он футбольный гений, как и Андреа Пирло. Я даже могу спустить с рук то, что он не пробегает 100 метров за десять секунд, потому что он гениально обращается с мячом. Его скорость заключается в быстроте мышления на поле», – сказал Конте.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Фабрегас забил два гола и сделал шесть результативных передач в 15 матчах.

    Источник: Marca

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    12.02.2017 16:10
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 12 февраля 2017, 23:00

      если бы Хави с Пирло сравнивать то можно... а тут...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      TAF 12 февраля 2017, 17:24

      Фабрегас игрок высокого уровня но сравнивать его с Пирло не коректно.Пирло на уровень выше

      -2
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