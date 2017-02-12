Конте сравнил Фабрегаса с Пирло

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высоко оценил игру полузащитника Сеска Фабрегаса. Итальянский специалист сравнил 29-летнего хавбека со своим соотечественником Андреа Пирло.

«Фабрегас – топ-игрок, он футбольный гений, как и Андреа Пирло. Я даже могу спустить с рук то, что он не пробегает 100 метров за десять секунд, потому что он гениально обращается с мячом. Его скорость заключается в быстроте мышления на поле», – сказал Конте.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Фабрегас забил два гола и сделал шесть результативных передач в 15 матчах.