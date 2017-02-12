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    Тигиев: «У кого нет желания играть в «Спартаке»? Думаю, все хотят там оказаться»

    Защитник «Анжи» Георгий Тигиев дал понять, что хочет продолжить карьеру в «Спартаке». Ранее сообщалось, что красно-белые приобретут 21-летнего футболиста за 1 миллион евро.

    «Ну, у кого нет желания играть в «Спартаке»? Думаю, все хотят там оказаться. Но пока я остаюсь игроком «Анжи» и лечу с командой на третий сбор. Они договариваются с моим агентом, я сам деталей не знаю, я жду его.

    Останусь ли в «Анжи», если не удастся перейти в «Спартак»? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, этим тоже занимается мой агент, и я даже не знаю, есть ли другие предложения. В принципе, и в «Анжи» не жалуюсь, но, думаю, сами понимаете, что хочется расти, тем более есть возможность поиграть в клубе уровнем выше. Будет трансфер – будет, не будет – буду продолжать работать, чтобы он в итоге состоялся. Если не произойдет, может, останусь, может, нет, не могу сейчас сказать», – отметил Тигиев.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Тигиев провел 14 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: ТАСС

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    12.02.2017 16:01
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 13 февраля 2017, 13:54

      Жорж, ты явно преувеличиваешь.

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 13 февраля 2017, 12:08

      ну куда тебя, в свинарник потянуло?!!! иди в терек или в загранку

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 февраля 2017, 00:39

      В Спартаке многие хотят играть, главное желание!

      0
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      Рейтинг: +638

      bratskij 12 февраля 2017, 19:43

      Тигиев укурок несет что попало, а свинюшки и рады подхрюкать.

      -1
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      Рейтинг: +32

      Barmaley041 > bratskij 12 февраля 2017, 20:30

      Это ты так говоришь потому что у ЦСКА нету денег на трансферы?

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 февраля 2017, 19:31

      Почитал и волос дыбом встал=откуда в вас столько гав.а ребят.Ну болеете вы за другие клубы-ну и болейте себе на здоровье-зачем других то грязью поливать? Могу сказать одно-это все из детства,от недостатка воспитания.

      5
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      Рейтинг: +11234

      alp > Диктор 12 февраля 2017, 20:12

      ты это себе, надеюсь, адресуешь?

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > alp 12 февраля 2017, 23:00

      ДЛЯ ДИБИЛОВ-это я о вас злобных невоспитанных карликов.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > alp 12 февраля 2017, 23:09

      И не нужно мне отвечать -мне мнения дибилов не очень хочется слушать.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Диктор 12 февраля 2017, 23:34

      Футбольные новости для некоторых это всего лишь повод полить грязью других,излить желчь,самоутвердится за счёт оскорблений и тд....очень жаль,но такие люди будут всегда((

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp > Диктор 13 февраля 2017, 12:06

      ну ты и полудурок ))))) слово дЕбил пишеться через Е, неуч. и рекомендую тебе вчитаться в свой же пост выше, вникнуть в его смысл и попытаться ему же следовать. Ибо я тебя, мудака, к сожалению, не успел оскорбить ;-)

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > alp 13 февраля 2017, 13:12

      Собака лает-а караван идет.

      -1
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      Рейтинг: +11234

      alp > Диктор 13 февраля 2017, 21:17

      совсем не в кассу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 12 февраля 2017, 18:48

      Не утони в болоте ...

      -2
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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья > Taps 12 февраля 2017, 19:28

      Уж кто бы про болото говорил!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 февраля 2017, 18:27

      я думаю Криштиану не захочет там играть

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Garrincha58 12 февраля 2017, 18:35

      Да и Месси врядли))

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 февраля 2017, 18:25

      Ответ в стиле Валеры, а вот сможет-ли Тигиев играть как Валера, если вдруг окажется в Спартаке?Если-да, то это хорошо, а если нет....?

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 12 февраля 2017, 18:19

      Улыбнул.Посмотрим что ты скажешь через годик:)

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 февраля 2017, 18:13

      кручу, верчу..запутать хочу.
      менталитетненько так,..диаспорненько..

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