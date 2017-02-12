Тигиев: «У кого нет желания играть в «Спартаке»? Думаю, все хотят там оказаться»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев дал понять, что хочет продолжить карьеру в «Спартаке». Ранее сообщалось, что красно-белые приобретут 21-летнего футболиста за 1 миллион евро.

«Ну, у кого нет желания играть в «Спартаке»? Думаю, все хотят там оказаться. Но пока я остаюсь игроком «Анжи» и лечу с командой на третий сбор. Они договариваются с моим агентом, я сам деталей не знаю, я жду его.

Останусь ли в «Анжи», если не удастся перейти в «Спартак»? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, этим тоже занимается мой агент, и я даже не знаю, есть ли другие предложения. В принципе, и в «Анжи» не жалуюсь, но, думаю, сами понимаете, что хочется расти, тем более есть возможность поиграть в клубе уровнем выше. Будет трансфер – будет, не будет – буду продолжать работать, чтобы он в итоге состоялся. Если не произойдет, может, останусь, может, нет, не могу сейчас сказать», – отметил Тигиев.

В нынешнем сезоне чемпионата России Тигиев провел 14 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.