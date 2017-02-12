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  • Тигиев: «У кого нет желания играть в «Спартаке»? Думаю, все хотят там оказаться»

Тигиев: «У кого нет желания играть в «Спартаке»? Думаю, все хотят там оказаться»

12 февраля 2017, 16:01
47

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев дал понять, что хочет продолжить карьеру в «Спартаке». Ранее сообщалось, что красно-белые приобретут 21-летнего футболиста за 1 миллион евро.

«Ну, у кого нет желания играть в «Спартаке»? Думаю, все хотят там оказаться. Но пока я остаюсь игроком «Анжи» и лечу с командой на третий сбор. Они договариваются с моим агентом, я сам деталей не знаю, я жду его.

Останусь ли в «Анжи», если не удастся перейти в «Спартак»? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, этим тоже занимается мой агент, и я даже не знаю, есть ли другие предложения. В принципе, и в «Анжи» не жалуюсь, но, думаю, сами понимаете, что хочется расти, тем более есть возможность поиграть в клубе уровнем выше. Будет трансфер – будет, не будет – буду продолжать работать, чтобы он в итоге состоялся. Если не произойдет, может, останусь, может, нет, не могу сейчас сказать», – отметил Тигиев.

В нынешнем сезоне чемпионата России Тигиев провел 14 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Анжи Спартак Тигиев Георгий
Комментарии (47)
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Вамфири
1486905331
не сумел отметиться результативными действиями? добро пожаловать к мясным))) имено такие и нужны хрюшкам))))
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VVM1964
1486905338
ОТКРОВЕННЫЙ ПАРЕНЬ . ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ИГРАТЬ В СПАРТАКЕ - СТАРАЙСЯ , НИЧЕГО НЕТ НЕВОЗМОЖНОГО . МЕЧТАЕШЬ МНОГО ПОЛУЧАТЬ - " ГАЗПРОМ - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ "
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"supermax"
1486909144
сейчас диванные критики начнут орать, что не все хотят играть в Спартаке и связано это только с тем, что они болеют за другие клубы. Ощущение, будто все хотят играть в Цска или Зените, например.
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alp
1486910017
это, мягко говоря, очень спорно
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subbotaspartak
1486912127
Месси: Хочу в Спартак. Спартак: Как бы не так. К нам скоро Придёт сам Тигиев Жора.
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De_Frenki
1486912759
Улыбнул.Посмотрим что ты скажешь через годик:)
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Garrincha58
1486913245
я думаю Криштиану не захочет там играть
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Taps
1486914533
Не утони в болоте ...
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Диктор
1486917061
Почитал и волос дыбом встал=откуда в вас столько гав.а ребят.Ну болеете вы за другие клубы-ну и болейте себе на здоровье-зачем других то грязью поливать? Могу сказать одно-это все из детства,от недостатка воспитания.
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зиргай
1486976929
ну куда тебя, в свинарник потянуло?!!! иди в терек или в загранку
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