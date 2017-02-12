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    Дьяков может остаться в «Динамо»

    Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что защитник Виталий Дьяков может остаться в московской команде. Напомним, ранее 28-летний россиянин был близок к переходу в «Анжи».

    «Он сейчас находится на сборе и поедет на третий сбор. Клуб мы ищем, но найдем или нет, непринципиально, ведь игрок должен в любом случае тренироваться и готовиться к сезону. У него контракт, мы выполняем свои обязательства, поэтому, если другой клуб не будет найден, он останется в «Динамо», – сказал Кречетов.

    В нынешнем сезоне Дьяков выступал на правах аренды за «Томь», в составе которой провел 14 матчей, но из-за финансовых проблем в клубе расторг контракт после первой части сезона.

    Источник: ТАСС

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    12.02.2017 14:23
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 12 февраля 2017, 18:01

      гнать его вместе с Погребнюком...пользы никакой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 12 февраля 2017, 14:26

      Зачем он нужен Динамо

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