Дьяков может остаться в «Динамо»

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что защитник Виталий Дьяков может остаться в московской команде. Напомним, ранее 28-летний россиянин был близок к переходу в «Анжи».

«Он сейчас находится на сборе и поедет на третий сбор. Клуб мы ищем, но найдем или нет, непринципиально, ведь игрок должен в любом случае тренироваться и готовиться к сезону. У него контракт, мы выполняем свои обязательства, поэтому, если другой клуб не будет найден, он останется в «Динамо», – сказал Кречетов.

В нынешнем сезоне Дьяков выступал на правах аренды за «Томь», в составе которой провел 14 матчей, но из-за финансовых проблем в клубе расторг контракт после первой части сезона.