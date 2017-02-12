Представитель Тигиева: «Трансфер игрока в «Спартак» не согласован»

Представитель защитника «Анжи» Георгия Тигиева Павел Андреев опроверг информацию о том, что его клиент согласовал контракт со «Спартаком». Ранее сообщалось, что 21-летний футболист перейдет в стан красно-белых за один миллион евро.
– Согласован ли трансфер Тигиева?
– Нет, не согласован. Или мне об этом ничего не известно.
– До конца трансферного окна игрок перейдет в «Спартак»?
– Если трансфер и контракт будут согласованы.
– По информации «СЭ», отступные в контракте футболиста составляют миллион евро.
– Да, это так.
В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Анжи» в РФПЛ 14 матчей, но отметиться результативными действиями в них не сумел.
Источник: «Спорт-Экспресс»