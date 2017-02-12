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    Представитель Тигиева: «Трансфер игрока в «Спартак» не согласован»

    Представитель защитника «Анжи» Георгия Тигиева Павел Андреев опроверг информацию о том, что его клиент согласовал контракт со «Спартаком». Ранее сообщалось, что 21-летний футболист перейдет в стан красно-белых за один миллион евро.

    – Согласован ли трансфер Тигиева?

    – Нет, не согласован. Или мне об этом ничего не известно.

    – До конца трансферного окна игрок перейдет в «Спартак»?

    – Если трансфер и контракт будут согласованы.

    – По информации «СЭ», отступные в контракте футболиста составляют миллион евро.

    – Да, это так.

    В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Анжи» в РФПЛ 14 матчей, но отметиться результативными действиями в них не сумел.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2017 14:08
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 12 февраля 2017, 18:51

      Туда только негров берут.

      -1
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