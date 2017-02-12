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    Агент Ари заявил, что форвард останется в «Краснодаре»

    Нападающий «Краснодара» Ари не уйдет в ближайшее время из российского клуба. Об этом заявил агент футболиста Оливер Кабрера. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего бразильца заинтересован «Хэнань Цзянье».

    «Нет, это неправда. Ари остается в «Краснодаре», – сказал агент.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Ари забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 11 матчах.

    Ранее также стало известно о том, что руководство «Краснодара» намерено расторгнуть контракт с нападающим.

    Источник: ТАСС

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    12.02.2017 13:36
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 февраля 2017, 22:31

      Летят утки

      (русская народная песня)

      Летят утки, летят утки и два гуся......................................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 февраля 2017, 19:20

      Вот и славно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 12 февраля 2017, 14:34

      хватит утят

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