Агент Ари заявил, что форвард останется в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Ари не уйдет в ближайшее время из российского клуба. Об этом заявил агент футболиста Оливер Кабрера. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего бразильца заинтересован «Хэнань Цзянье».

«Нет, это неправда. Ари остается в «Краснодаре», – сказал агент.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ари забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 11 матчах.

Ранее также стало известно о том, что руководство «Краснодара» намерено расторгнуть контракт с нападающим.