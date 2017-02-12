Лобанцев рассматривает предложения от клубов РФПЛ и ФНЛ

Голкипер «Локомотива» Мирослав Лобанцев рассматривает несколько вариантов уйти в аренду. Об этом сообщил агент 21-летнего вратаря Сергей Пушкин.

«Он продолжает работать с молодежной командой. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов аренды. Речь идет о клубах Премьер-лиги и Футбольной национальной лиги», – заявил агент.

В нынешнем сезоне Лобанцев провел четыре игры за молодежную команду «Локомотива». Голкипер регулярно попадал в заявку на матч основной команды железнодорожников, однако на поле не выходил.