Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лобанцев рассматривает предложения от клубов РФПЛ и ФНЛ

    Голкипер «Локомотива» Мирослав Лобанцев рассматривает несколько вариантов уйти в аренду. Об этом сообщил агент 21-летнего вратаря Сергей Пушкин.

    «Он продолжает работать с молодежной командой. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов аренды. Речь идет о клубах Премьер-лиги и Футбольной национальной лиги», – заявил агент.

    В нынешнем сезоне Лобанцев провел четыре игры за молодежную команду «Локомотива». Голкипер регулярно попадал в заявку на матч основной команды железнодорожников, однако на поле не выходил.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2017 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 февраля 2017, 19:05

      Давно пора в аренде опыт набирать !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 12 февраля 2017, 17:54

      в европу надо, а там уже и Гиля постареет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11