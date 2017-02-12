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    Венгер в ближайшее время не хочет уходить из футбола

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что не собирается в скором времени уходить из футбола. Ранее бывший игрок «канониров» Иан Райт заявил, что французский специалист выглядит измотанным, и что его время в лондонском клубе подходит к концу.

    «Да, иногда я устаю, но только из-за того, что встаю очень рано, а ложусь очень поздно. Так что да, порой я устаю, но это никак не влияет на мое будущее. Ценю заботу тех, кто желает мне отдыха, но я еще к нему не готов», – сказал Венгер.

    Напомним, что Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. Под его руководством клуб трижды выигрывал чемпионский титул.

    Источник: ESPN

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    12.02.2017 12:33
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 14 февраля 2017, 13:37

      Бессменный ты наш.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33

      alexarh 12 февраля 2017, 17:47

      бедные пушкари)))

      0
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