Венгер в ближайшее время не хочет уходить из футбола

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что не собирается в скором времени уходить из футбола. Ранее бывший игрок «канониров» Иан Райт заявил, что французский специалист выглядит измотанным, и что его время в лондонском клубе подходит к концу.

«Да, иногда я устаю, но только из-за того, что встаю очень рано, а ложусь очень поздно. Так что да, порой я устаю, но это никак не влияет на мое будущее. Ценю заботу тех, кто желает мне отдыха, но я еще к нему не готов», – сказал Венгер.

Напомним, что Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года. Под его руководством клуб трижды выигрывал чемпионский титул.