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Навас: «Упорно работаю, чтобы долгие годы играть за «Реал»

12 февраля 2017, 08:47
4

Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что рассчитывает и дальше выступать за клуб. Ранее сообщалось, что мадридский клуб склоняется к продаже игрока.

«Я стараюсь усердно работать каждый день, и игнорировать различные слухи. Мадрид должен иметь лучших игроков, и я упорно работаю каждый день, чтобы быть в их числе и оставаться в клубе долгие годы», – заявил Навас

Нынешнее соглашение голкипера с командой рассчитано до середины 2020 года. В текущем сезоне Навас провел в чемпионате Испании 14 матчей, четыре из которых отстоял на ноль.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Навас Кейлор
Комментарии (4)
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John.gol
1486884054
не тот вратарь для реала
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KingRey21
1486884093
вернутся бы тебе на прошлогодний уровень,до травмы,никто даже и подумать не посмел бы о продаже
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СашкаГуров
1486893758
прап4
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500/\500
1486916069
ты друг не забудь у вас есть такой мраз ПЕРЕС,вот он даст ли тебе оставаться в РЕАЛЕ??????
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