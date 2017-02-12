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    Навас: «Упорно работаю, чтобы долгие годы играть за «Реал»

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что рассчитывает и дальше выступать за клуб. Ранее сообщалось, что мадридский клуб склоняется к продаже игрока.

    «Я стараюсь усердно работать каждый день, и игнорировать различные слухи. Мадрид должен иметь лучших игроков, и я упорно работаю каждый день, чтобы быть в их числе и оставаться в клубе долгие годы», – заявил Навас

    Нынешнее соглашение голкипера с командой рассчитано до середины 2020 года. В текущем сезоне Навас провел в чемпионате Испании 14 матчей, четыре из которых отстоял на ноль.

    Источник: Goal.com

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    12.02.2017 08:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      500/\500 12 февраля 2017, 19:14

      ты друг не забудь у вас есть такой мраз ПЕРЕС,вот он даст ли тебе оставаться в РЕАЛЕ??????

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 февраля 2017, 13:02

      прап4

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 12 февраля 2017, 10:21

      вернутся бы тебе на прошлогодний уровень,до травмы,никто даже и подумать не посмел бы о продаже

      0
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      Рейтинг: +21

      John.gol 12 февраля 2017, 10:20

      не тот вратарь для реала

      0
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