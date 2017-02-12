Навас: «Упорно работаю, чтобы долгие годы играть за «Реал»

ты друг не забудь у вас есть такой мраз ПЕРЕС,вот он даст ли тебе оставаться в РЕАЛЕ??????
Вратарь «Реала» Кейлор Навас отметил, что рассчитывает и дальше выступать за клуб. Ранее сообщалось, что мадридский клуб склоняется к продаже игрока.
«Я стараюсь усердно работать каждый день, и игнорировать различные слухи. Мадрид должен иметь лучших игроков, и я упорно работаю каждый день, чтобы быть в их числе и оставаться в клубе долгие годы», – заявил Навас
Нынешнее соглашение голкипера с командой рассчитано до середины 2020 года. В текущем сезоне Навас провел в чемпионате Испании 14 матчей, четыре из которых отстоял на ноль.