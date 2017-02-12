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    Серия А. «Фиорентина» крупно обыграла «Удинезе» на своем поле

    Игра 24-го тура итальянской Серии А между «Фиорентиной» и «Удинезе» завершилась разгромной победой «фиалок». В составе команды Паулу Соузы отличились Борха Валеро, Хума Бабакар и Федерико Бернардески.

    Данный успех позволил команды из Флоренции набрать 40 очков и временно сравняться с «Миланом» на седьмой строчке в турнирной таблице. «Удинезе» с 29-ю пунктами остался на 12-м месте в чемпионате.

    Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

    Фиорентина – Удинезе – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Валеро, 41; 2:0 – Бабакар, 62; 3:0 – Бернардески (с пенальти), 80.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2017 00:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 февраля 2017, 09:09

      Forza Viola!!!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 февраля 2017, 09:08

      Фиорентина-вперёд!!!

      1
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