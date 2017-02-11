Пети считает, что Венгера в «Арсенале» может с успехом заменить Симеоне

Экс-полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети высказал мнение, кто мог бы заменить Арсена Венгера на посту главного тренера «канониров». По словам 46-летнего француза, с этой задачей с успехом справится рулевой «Атлетико» Диего Симеоне.

Сегодня красно-белые в рамках 25-го тура АПЛ одержали победу над «Халлом» (2:0).

«Симеоне обладает громадным опытом, он проделал гигантскую работу в «Атлетико», сражаясь на протяжении последних пяти сезонов с «Реалом» и «Барселоной». «Матрасники» всегда с определенным успехом выступают в Лиге чемпионов. Его высокие требования к игрокам держат их в постоянном тонусе. Симеоне отлично справится с ролью главного тренера «Арсенала» после ухода Венгера», – сказал Пети.