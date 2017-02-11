Венгер – о победе над «Халлом»: «Может, это и было везение, но я не в силах контролировать подобные вещи»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итог поединка 25-го утра АПЛ с «Халлом» (2:0). Специалист признался, что победа над «тиграми» была достигнута не без помощи везения.

«Сегодня «Арсенал» проявил несгибаемость и сосредоточенность. Нам противостоял хороший соперник, с которым было нелегко сражаться. Атмосфера на стадионе, как мне показалось, была немного накалена, но игроки должны уметь справляться с подобным.

Есть ли доля везения в нашей победе? Вполне возможно. Уж простите, но я не в силах контролировать такие вещи. Наша работа состоит в том, чтобы как можно лучше сосредоточиться на матчах, а не на различных разговорах вокруг команды», – сказал Венгер.

После этой победы «канониры» переместились на вторую строчку в турнирной таблице, догнав по очкам «Тоттенхэм». «Шпоры» и «Манчестер Сити», у которого на один балл меньше, проведут свои встречи позже.