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    Михаил Кержаков: «Аренда в «Оренбург» – исключительно мое решение»

    Голкипер Михаил Кержаков поделился подробностями своего перехода на правах аренды из «Зенита» в «Оренбург». Российский вратарь подчеркнул, что хочет принести как можно больше пользы своей новой команде.

    – Скажу сразу: это исключительно мое решение, мой выбор. Никто меня никуда не отправлял, никаких разногласий с тренерским штабом «Зенита» у меня не возникало. Я хотел играть – вот моя главная мотивация.

    – Вы не первый раз уезжаете из родного города. Но одно дело мотаться по арендам в двадцать два года, и совсем другое – в тридцать.

    – Ничего страшного. Тогда я действительно хотел уехать, чтобы как можно быстрее начать самостоятельную взрослую жизнь. Сейчас, конечно, ситуация немного другая, но все, что ни делается, к лучшему. С возрастом к бытовым проблемам начинаешь относиться иначе.

    – Как напутствовали вас партнеры по «Зениту»?

    – О том, что я ухожу, знали немногие. Ребята пожелали удачи.

    – Что вам известно о своей новой команде?

    – Хороший, крепкий коллектив. Я прекрасно представляю, куда еду. Одним из главных факторов, повлиявших на мой переход, стал звонок Роберта Геннадьевича Евдокимова и беседа с тренером вратарей Платоном Захарчуком. Всегда приятно, когда наставники проявляют такое внимание.

    – В «Оренбурге» вам тоже не гарантировано место в основном составе.

    – А где оно гарантировано? Буду работать, доказывать. А там посмотрим.

    – Перед «Оренбургом» стоит непростая задача – сохранить прописку в Премьер-лиге.

    – Простых задач в жизни вообще не бывает. Хочу принести своей новой команде как можно больше пользы.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кержаков провел шесть матчей, в которых пропустил пять голов.

    Источник: Бобсоккер

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    11.02.2017 16:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 23:43

      Лучше в дочке, чем в бомжихе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 11 февраля 2017, 22:19

      правильно сделал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 11 февраля 2017, 20:21

      Евдокимов - интересный специалист, надеюсь справится с задачей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 11 февраля 2017, 18:17

      Молодец! Удачи тебе, Михаил!!!

      1
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 11 февраля 2017, 17:06

      Правильное решение!

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