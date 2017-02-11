Михаил Кержаков: «Аренда в «Оренбург» – исключительно мое решение»

Голкипер Михаил Кержаков поделился подробностями своего перехода на правах аренды из «Зенита» в «Оренбург». Российский вратарь подчеркнул, что хочет принести как можно больше пользы своей новой команде.

– Скажу сразу: это исключительно мое решение, мой выбор. Никто меня никуда не отправлял, никаких разногласий с тренерским штабом «Зенита» у меня не возникало. Я хотел играть – вот моя главная мотивация.

– Вы не первый раз уезжаете из родного города. Но одно дело мотаться по арендам в двадцать два года, и совсем другое – в тридцать.

– Ничего страшного. Тогда я действительно хотел уехать, чтобы как можно быстрее начать самостоятельную взрослую жизнь. Сейчас, конечно, ситуация немного другая, но все, что ни делается, к лучшему. С возрастом к бытовым проблемам начинаешь относиться иначе.

– Как напутствовали вас партнеры по «Зениту»?

– О том, что я ухожу, знали немногие. Ребята пожелали удачи.

– Что вам известно о своей новой команде?

– Хороший, крепкий коллектив. Я прекрасно представляю, куда еду. Одним из главных факторов, повлиявших на мой переход, стал звонок Роберта Геннадьевича Евдокимова и беседа с тренером вратарей Платоном Захарчуком. Всегда приятно, когда наставники проявляют такое внимание.

– В «Оренбурге» вам тоже не гарантировано место в основном составе.

– А где оно гарантировано? Буду работать, доказывать. А там посмотрим.

– Перед «Оренбургом» стоит непростая задача – сохранить прописку в Премьер-лиге.

– Простых задач в жизни вообще не бывает. Хочу принести своей новой команде как можно больше пользы.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кержаков провел шесть матчей, в которых пропустил пять голов.