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  • Михаил Кержаков: «Аренда в «Оренбург» – исключительно мое решение»

Михаил Кержаков: «Аренда в «Оренбург» – исключительно мое решение»

11 февраля 2017, 16:40
5

Голкипер Михаил Кержаков поделился подробностями своего перехода на правах аренды из «Зенита» в «Оренбург». Российский вратарь подчеркнул, что хочет принести как можно больше пользы своей новой команде.

– Скажу сразу: это исключительно мое решение, мой выбор. Никто меня никуда не отправлял, никаких разногласий с тренерским штабом «Зенита» у меня не возникало. Я хотел играть – вот моя главная мотивация.

– Вы не первый раз уезжаете из родного города. Но одно дело мотаться по арендам в двадцать два года, и совсем другое – в тридцать.

– Ничего страшного. Тогда я действительно хотел уехать, чтобы как можно быстрее начать самостоятельную взрослую жизнь. Сейчас, конечно, ситуация немного другая, но все, что ни делается, к лучшему. С возрастом к бытовым проблемам начинаешь относиться иначе.

– Как напутствовали вас партнеры по «Зениту»?

– О том, что я ухожу, знали немногие. Ребята пожелали удачи.

– Что вам известно о своей новой команде?

– Хороший, крепкий коллектив. Я прекрасно представляю, куда еду. Одним из главных факторов, повлиявших на мой переход, стал звонок Роберта Геннадьевича Евдокимова и беседа с тренером вратарей Платоном Захарчуком. Всегда приятно, когда наставники проявляют такое внимание.

– В «Оренбурге» вам тоже не гарантировано место в основном составе.

– А где оно гарантировано? Буду работать, доказывать. А там посмотрим.

– Перед «Оренбургом» стоит непростая задача – сохранить прописку в Премьер-лиге.

– Простых задач в жизни вообще не бывает. Хочу принести своей новой команде как можно больше пользы.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кержаков провел шесть матчей, в которых пропустил пять голов.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Кержаков Михаил
Комментарии (5)
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BrezAndr
1486821982
Правильное решение!
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sergun-kuk
1486826265
Молодец! Удачи тебе, Михаил!!!
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Fju-2
1486833716
Евдокимов - интересный специалист, надеюсь справится с задачей.
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firs04
1486840752
правильно сделал
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Закат
1486845809
Лучше в дочке, чем в бомжихе
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