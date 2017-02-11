Ари близок к переезду в Китай

Нападающий «Краснодара» Ари может покинуть российскую команду. Сообщается, что 31-летний бразилец близок к переходу в «Хэнань Цзянье».

«Китайский клуб «Хэнань Цзянье» заинтересован в приобретении Ари, сейчас начались переговоры между клубами», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Ари перешел в «Краснодар» летом 2013 года из «Спартака». За это время форвард провел 114 матчей в составе «быков» и забил 34 гола.

Рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.