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Ари близок к переезду в Китай

11 февраля 2017, 16:06
12

Нападающий «Краснодара» Ари может покинуть российскую команду. Сообщается, что 31-летний бразилец близок к переходу в «Хэнань Цзянье».

«Китайский клуб «Хэнань Цзянье» заинтересован в приобретении Ари, сейчас начались переговоры между клубами», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Ари перешел в «Краснодар» летом 2013 года из «Спартака». За это время форвард провел 114 матчей в составе «быков» и забил 34 гола.

Рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Краснодар Ари
Комментарии (12)
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Спартач_навсегда
1486819059
ЖАЛЬ ЕГО,В КРАСНОДАРЕ БЫЛ ХОРОШ,НО ВСЕ ТАКИ ФЕДУН ЖМОТ,ЧТО НЕ ВЫПОЛНИЛ ТРЕБОВАНИЯ АРИ И НЕ ОСТАВИЛ ЕГО В СПАРТАКЕ В СВОЕ ВРЕМЯ.
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Chesn0k
1486819129
давно пора
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BrezAndr
1486822131
Краснодар не плохо может подзаработать на трансфере и Ари на безбедную жизнь заработает)
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Garrincha58
1486824594
8-10 может дадут и ему 5-6 так что особо не разбогатеешь
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vladimir-7
1486824671
Можно отпустить Ари, но после игры Краснодара со Спартаком, т.к. он забивает Спартаку 2-3 мяча.
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Argon
1486829298
Давно говорили, что Ари пора уходить. А в этом межсезонье много новичков, ему сложно будет найти свое место в основе. Так, что хороший вариант и для Ари и для Краснодара
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bolela_16
1486877180
Удачи в Китае, российская эпопея закончилась...
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батог
1486881768
Игрок настроения, что в Спартаке, что в Краснодаре. А эпопея с российским гражданством, чем закончилась?
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MURAD F. A.
1486885791
китай тоже не плохой вариант под конец карьеры
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