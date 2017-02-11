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    Ари близок к переезду в Китай

    Нападающий «Краснодара» Ари может покинуть российскую команду. Сообщается, что 31-летний бразилец близок к переходу в «Хэнань Цзянье».

    «Китайский клуб «Хэнань Цзянье» заинтересован в приобретении Ари, сейчас начались переговоры между клубами», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Напомним, что Ари перешел в «Краснодар» летом 2013 года из «Спартака». За это время форвард провел 114 матчей в составе «быков» и забил 34 гола.

    Рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

    Источник: Р-Спорт

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    11.02.2017 16:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 12 февраля 2017, 10:49

      китай тоже не плохой вариант под конец карьеры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 12 февраля 2017, 09:42

      Игрок настроения, что в Спартаке, что в Краснодаре. А эпопея с российским гражданством, чем закончилась?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 февраля 2017, 08:26

      Удачи в Китае, российская эпопея закончилась...

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 11 февраля 2017, 19:08

      Давно говорили, что Ари пора уходить. А в этом межсезонье много новичков, ему сложно будет найти свое место в основе. Так, что хороший вариант и для Ари и для Краснодара

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2017, 17:51

      Можно отпустить Ари, но после игры Краснодара со Спартаком, т.к. он забивает
      Спартаку 2-3 мяча.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 февраля 2017, 17:49

      8-10 может дадут и ему 5-6 так что особо не разбогатеешь

      0
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 11 февраля 2017, 17:08

      Краснодар не плохо может подзаработать на трансфере и Ари на безбедную жизнь заработает)

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 февраля 2017, 16:18

      давно пора

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 11 февраля 2017, 16:17

      ЖАЛЬ ЕГО,В КРАСНОДАРЕ БЫЛ ХОРОШ,НО ВСЕ ТАКИ ФЕДУН ЖМОТ,ЧТО НЕ ВЫПОЛНИЛ ТРЕБОВАНИЯ АРИ И НЕ ОСТАВИЛ ЕГО В СПАРТАКЕ В СВОЕ ВРЕМЯ.

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Спартач_навсегда 11 февраля 2017, 18:06

      ТОлько щас это понял??? про Федуна?

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > spartak_88 11 февраля 2017, 18:22

      я это понял еще давно,просто так к слову сказал)Удачи Ари в КРАСНОДАРЕ,НАФИГ ЭТОТ КИТАЙ ПУСТЬ ИДЕТ

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      Рейтинг: +2726

      a_who > Спартач_навсегда 11 февраля 2017, 18:54

      плюсую он мне тоже нравился !

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