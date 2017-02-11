Агент: «Ничего конкретного по поводу перехода Дразича в «Крылья Советов» нет»

Нападающий «Сельты» Деян Дразич может продолжить карьеру в «Крыльях Советов». Об этом сообщил агент сербского футболиста Деян Радич.

«Такой разговор есть, но пока ничего конкретного по этому поводу нет: переговоры есть, но пока нет четкого ни «да», ни «нет». Деян не против перехода, ему нужен проект.

Дразич большой талант, которого «Сельта» купила за немаленькие деньги, но в «Сельте» в прошлом сезоне он попал под двух топовых игроков – Нолито и Яго Аспаса, и где– то на год застрял и не мог себя проявить. Российский чемпионат ниже уровнем испанского, и, думаю, в России ему легче будет себя проявить», – сказал агент.

В нынешнем сезоне Дразич выступает за «Вальядолид» на правах аренды. В девяти матчах второго по силе дивизиона Испании форвард забил два гола.