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    Фонсека: «Все, что было запланировано, мы выполнили»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о том, в каком состоянии его команда подходит к матчам 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты».

    «Мы практически готовы к матчам с «Сельтой». Но в течение этой недели мы еще будем дорабатывать некоторые детали, относящиеся непосредственно к поединку с «Сельтой». Нас ждет сложный первый матч, поскольку играем на выезде. Уверен, он будет интересный.

    Оцениваю наш период подготовки только положительно. Все было достаточно хорошо. Единственная сложность – найти соперников для контрольных матчей. Однако все, что было запланировано, мы выполнили. Я удовлетворен. Понимаю, что иногда тяжело мотивировать на встречи такого уровня, но команда была хорошо настроена на все наши спарринги, благодаря чему мы победили в большинстве из них», – сказал Фонсека.

    Первая игра команд состоится в Испании в ближайший четверг.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    11.02.2017 07:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 12 февраля 2017, 04:49

      Сельта конечно зубастая, но опыт и класс должны взять свое.

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