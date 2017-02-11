Фонсека: «Все, что было запланировано, мы выполнили»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о том, в каком состоянии его команда подходит к матчам 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты».

«Мы практически готовы к матчам с «Сельтой». Но в течение этой недели мы еще будем дорабатывать некоторые детали, относящиеся непосредственно к поединку с «Сельтой». Нас ждет сложный первый матч, поскольку играем на выезде. Уверен, он будет интересный.

Оцениваю наш период подготовки только положительно. Все было достаточно хорошо. Единственная сложность – найти соперников для контрольных матчей. Однако все, что было запланировано, мы выполнили. Я удовлетворен. Понимаю, что иногда тяжело мотивировать на встречи такого уровня, но команда была хорошо настроена на все наши спарринги, благодаря чему мы победили в большинстве из них», – сказал Фонсека.

Первая игра команд состоится в Испании в ближайший четверг.