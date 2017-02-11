Капелло: «В 2013 году мог уйти из сборной России в «ПСЖ». Возможно, совершил ошибку, не сделав этого»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что в 2013 году мог возглавить «ПСЖ», однако предпочел продолжить работу с национальной командой. По словам итальянского специалиста, этот шаг можно назвать ошибкой с его стороны.

«Да, я действительно мог подписать контракт с «ПСЖ». Но тогда я работал со сборной России, и мой уход в парижский клуб был бы равносилен предательству. Возможно, это было ошибкой с моей стороны, ведь в итоге именно российская сторона обошлась со мной жестко. Я упустил хорошую возможность поработать в топ-клубе», – цитирует Капелло Canal+.

Напомним, Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда пробилась на чемпионат мира в Бразилию, где не сумела преодолеть групповой этап.