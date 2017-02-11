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  • Капелло: «В 2013 году мог уйти из сборной России в «ПСЖ». Возможно, совершил ошибку, не сделав этого»

Капелло: «В 2013 году мог уйти из сборной России в «ПСЖ». Возможно, совершил ошибку, не сделав этого»

11 февраля 2017, 01:13
12

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что в 2013 году мог возглавить «ПСЖ», однако предпочел продолжить работу с национальной командой. По словам итальянского специалиста, этот шаг можно назвать ошибкой с его стороны.

«Да, я действительно мог подписать контракт с «ПСЖ». Но тогда я работал со сборной России, и мой уход в парижский клуб был бы равносилен предательству. Возможно, это было ошибкой с моей стороны, ведь в итоге именно российская сторона обошлась со мной жестко. Я упустил хорошую возможность поработать в топ-клубе», – цитирует Капелло Canal+.

Напомним, Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда пробилась на чемпионат мира в Бразилию, где не сумела преодолеть групповой этап.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Россия ПСЖ Капелло Фабио
Комментарии (12)
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Aidosinho
1486766652
Это псж чуть не сделал ошибку
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VVM1964
1486767510
ДА ТЕБЯ ГНАТЬ НАДО БЫЛО ССАНЫМИ ТРЯПКАМИ И ТОГО КТО ТЕБЯ ПРИГЛАСИЛ ( ЧЕМ РАНЬШЕ , ТЕМ ЛУЧШЕ )
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арейская
1486772758
Да не ошибка это, сознательно выбрал деньги, где бы он ещё столько огрёб...
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zadira56
1486782093
Ты добил нашу сборную,дебил!
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spaike
1486783304
И в правду лучше бы ушел.
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rubinovyi2
1486789697
Да какое там-мог? Тебя на лямке не вытащить было,от таких денег-то!
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maior-60
1486795562
Как клещ к сборной был присосавшись, алчный паскудник. Еще совести хватает хавальник разевать.
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Хотел же ставить на ничью
1486798514
не заливай Капелло, от таких бабок, которые тебе платили, никуда не уходят
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doktor 100
1486890880
Фуфло ты капелло
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