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    Капелло: «В 2013 году мог уйти из сборной России в «ПСЖ». Возможно, совершил ошибку, не сделав этого»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что в 2013 году мог возглавить «ПСЖ», однако предпочел продолжить работу с национальной командой. По словам итальянского специалиста, этот шаг можно назвать ошибкой с его стороны.

    «Да, я действительно мог подписать контракт с «ПСЖ». Но тогда я работал со сборной России, и мой уход в парижский клуб был бы равносилен предательству. Возможно, это было ошибкой с моей стороны, ведь в итоге именно российская сторона обошлась со мной жестко. Я упустил хорошую возможность поработать в топ-клубе», – цитирует Капелло Canal+.

    Напомним, Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда пробилась на чемпионат мира в Бразилию, где не сумела преодолеть групповой этап.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 01:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 12 февраля 2017, 12:14

      Фуфло ты капелло

      0
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 11 февраля 2017, 10:35

      не заливай Капелло, от таких бабок, которые тебе платили, никуда не уходят

      2
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 11 февраля 2017, 09:46

      Как клещ к сборной был присосавшись, алчный паскудник. Еще совести хватает хавальник разевать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > maior-60 11 февраля 2017, 15:43

      Гус с Адвокатом хоть что-то нашей сборной дали,а это жадное чмо быстро нашло общий язык с Мудилой!

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 февраля 2017, 08:08

      Да какое там-мог?
      Тебя на лямке не вытащить было,от таких денег-то!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > rubinovyi2 11 февраля 2017, 15:45

      Ты когда нибудь видел таких пи....лов!?

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 11 февраля 2017, 06:21

      И в правду лучше бы ушел.

      2
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      Рейтинг: +345

      zadira56 11 февраля 2017, 06:01

      Ты добил нашу сборную,дебил!

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 февраля 2017, 03:25

      Да не ошибка это, сознательно выбрал деньги, где бы он ещё столько огрёб...

      2
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 11 февраля 2017, 01:44

      Это псж чуть не сделал ошибку

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Aidosinho 11 февраля 2017, 03:22

      Вот именно, ПСЖ и повезло...

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