Раньери попросил Мареза вернуться в прошлый сезон

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что провел встречу с лидерами «лис» Риядом Марезом и Джейми Варди. По словам итальянского специалиста, он попросил алжирского нападающего вернуться в форму прошлого сезона.

«Я провел встречу с Марезом и Варди. Мы знаем, почему они мало забивают в этом сезоне, но подробности не расскажу. Встреча прошла только с ними, потому что они составляют главную атакующую связку нашей команды. Я попросил Мареза вернуться в форму прошлого сезона. Он держится хорошо, поэтому все будет замечательно», – сказал Раньери.

На данный момент «Лестер» занимает в турнирной таблице АПЛ 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета. По итогам прошлого сезона команда впервые в истории стала чемпионом Англии.