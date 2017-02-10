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    Раньери попросил Мареза вернуться в прошлый сезон

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что провел встречу с лидерами «лис» Риядом Марезом и Джейми Варди. По словам итальянского специалиста, он попросил алжирского нападающего вернуться в форму прошлого сезона.

    «Я провел встречу с Марезом и Варди. Мы знаем, почему они мало забивают в этом сезоне, но подробности не расскажу. Встреча прошла только с ними, потому что они составляют главную атакующую связку нашей команды. Я попросил Мареза вернуться в форму прошлого сезона. Он держится хорошо, поэтому все будет замечательно», – сказал Раньери.

    На данный момент «Лестер» занимает в турнирной таблице АПЛ 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета. По итогам прошлого сезона команда впервые в истории стала чемпионом Англии.

    Источник: Skysports

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    10.02.2017 22:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 11 февраля 2017, 00:22

      Всему Лестеру не плохо бы вернуться в прошлый сезон. Правда понадобится машина времени.

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