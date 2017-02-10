Тошич и ЦСКА вступят в переговоры по новому контракту весной

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что переговоры по новому контракту полузащитника Зорана Тошича начнутся весной этого года. Напомним, контракт футболиста рассчитан до лета 2017 года.

«С Зораном Тошичем договорились, что вернемся чуть позже к разговору о продлении контракта. Для ЦСКА он уже давно свой, как братья Березуцкие. Зоран долгое время служит ЦСКА верой и правдой, потому с ним не будет каких-то неожиданностей. Но это переговоры, может случиться все что угодно.

К Тошичу есть интерес со стороны ряда клубов, потому все будет зависеть от его финальной позиции. Ему уже не 20 лет, потому финансовый вопрос будет ставиться во главу угла. Думаю, решим все уже весной», – сказал функционер.

29-летний сербский футболист выступает за ЦСКА с 2010 года.