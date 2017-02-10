Кирьяков: «Ситуация в атаке у «Арсенала» стала лучше»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мнением о сборах команды. По словам специалиста, команда значительно прибавила в атакующей игре благодаря приходу новичков.

– Что с атакой? С ней были большие трудности в первой части сезона – шесть голов в 17-и матчах.

– Считаю, стало намного лучше. Мы приобрели Расича, который, правда, тоже приехал на сборы неготовым, но уже почти втянулся. В матче против «Радника» он смотрелся неплохо. И мы увидели то, что и хотим видеть. Он не из тех форвардов, которые берут мяч и обыгрывают по три-четыре человека. Он нападающий таранного типа, который может навязать борьбу вверху – непосредственно в штрафной площади и в середине поля после длинных передач. Такого форварда у нас не было. Поэтому мы испытывали огромные проблемы – некому было цепляться за мяч, зарабатывать штрафные вблизи ворот соперника.

– Заметил, что стали больше атаковать флангами.

– С приходом Комбарова с правого фланга стало возникать больше остроты. В матче с «Лудогорцем» почти все, что у нас было, мы создали через фланг Комбарова и Бурмистрова, которые неплохо взаимодействовали между собой. Отставал левый фланг, но на втором сборе здорово прибавил Олег Власов. Он вместе с Вергарой, которого мы вынужденно переместили на левый фланг защиты из-за травмы Григалавы, неплохо показали себя в последних матчах.

На данный момент «Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ.