Манчини не собирается возглавлять «Милан»

Итальянский специалист Роберто Манчини не уверен, что может возглавить «Милан» ближайшим летом. Ранее появилась информация, что «Милан» может ближайшим летом пригласить Манчини и Серхио Агуэро.

«Я не думаю, что возглавлю «Милан». Я был в Болонье, потому что у меня здесь друзья, ну, и хотелось посмотреть матч с «Миланом». Да, я знаком с руководителями россонери. С директорами Фассоне и Мирабелли, но уже давно не контактировал с ними относительно работы», – признался Манчини.

Стоит отметить, что последним местом работы 52-летнего специалиста был «Интер», который он покинул в августе прошлого года.