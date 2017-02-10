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    Манчини не собирается возглавлять «Милан»

    Итальянский специалист Роберто Манчини не уверен, что может возглавить «Милан» ближайшим летом. Ранее появилась информация, что «Милан» может ближайшим летом пригласить Манчини и Серхио Агуэро.

    «Я не думаю, что возглавлю «Милан». Я был в Болонье, потому что у меня здесь друзья, ну, и хотелось посмотреть матч с «Миланом». Да, я знаком с руководителями россонери. С директорами Фассоне и Мирабелли, но уже давно не контактировал с ними относительно работы», – признался Манчини.

    Стоит отметить, что последним местом работы 52-летнего специалиста был «Интер», который он покинул в августе прошлого года.

    Источник: Calciomercato

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    10.02.2017 10:44
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 10 февраля 2017, 11:17

      Вот и славно, еще не хватало видеть у руля Милана бывшего тренера его принципиального противника.

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