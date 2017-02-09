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  • Полиция возбудила 10 уголовных дел по факту угроз в адрес Зозули

Полиция возбудила 10 уголовных дел по факту угроз в адрес Зозули

9 февраля 2017, 22:25
13

Испанское футбольное руководство было вынуждено обратиться в полицию в связи с ситуацией вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.

Правоохранители установили личности 17 подозреваемых, которые причастны к угрозам в адрес украинского футболиста. Сообщается, что на данный момент открыто 10 уголовных дел.

Напомним, севильский клуб отдал Зозулю в аренду в «Райо Вальекано», чьи фанаты резко воспротивились его приходу в команду, уличив Зозулю в неонацистских взглядах.

«Сложившаяся ситуация негативно отражается не только на репутации Ла Лиги, но и влияет на всю Испанию. Мы не собираемся сидеть сложа руки, переходим к активным действиям», – заявил президент LFP Хавьер Тебас.

Источник: Marca
Испания. Примера Бетис Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (13)
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Luccot
1486669279
еще бы того мракобеса из дармштада поймать бы и вломить пару раз, тоже гнилой тип, как его там федецкий кажется
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Argon
1486671138
Еврожопа. Что-ж они не возбудили уголовные дела за его нацистские высказывания?
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mialkov
1486671277
Сейчас Климкин будет орать, что все 10 дел заведены на российских болельщиков...
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pntrz
1486675062
могли бы уже не угрожать, а убить
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DoNAld DUc
1486677034
Зозуля встрял !!!
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sergun-kuk
1486677169
Не надо было с Бандерой фоткаться! Сам себе на жопу приключений нашел!!!А болельщики молодцы! Мы с вами!!!!
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sergun-kuk
1486677361
Насколько я знаю - пропаганда нацизма запрещена в Испании! На нары Зозулю!!!! Где уголовное дело против него?!
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elizaveta-285
1486678132
Лучше бы против Зозули возбудили уголовное дело!!! А то он в Испании думает, что он на Украине, где фашистский режим! Он немного перепутал! Браво испанским болельщикам!!!!
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hirurg99
1486688296
Молодцы испанцы! Респект. Согласен, что на этого урода нужно уголовное дело заводить. Сыкунчик хохляцкий- полицию привлёк. Чморить пидорку сраную. Извините за не нормативную лексику.
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firs04
1486704492
И опять по миру пронесется новость что во всем виноваты Российские хакеры.
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