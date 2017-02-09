Полиция возбудила 10 уголовных дел по факту угроз в адрес Зозули

Испанское футбольное руководство было вынуждено обратиться в полицию в связи с ситуацией вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.

Правоохранители установили личности 17 подозреваемых, которые причастны к угрозам в адрес украинского футболиста. Сообщается, что на данный момент открыто 10 уголовных дел.

Напомним, севильский клуб отдал Зозулю в аренду в «Райо Вальекано», чьи фанаты резко воспротивились его приходу в команду, уличив Зозулю в неонацистских взглядах.

«Сложившаяся ситуация негативно отражается не только на репутации Ла Лиги, но и влияет на всю Испанию. Мы не собираемся сидеть сложа руки, переходим к активным действиям», – заявил президент LFP Хавьер Тебас.