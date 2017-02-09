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    Полиция возбудила 10 уголовных дел по факту угроз в адрес Зозули

    Испанское футбольное руководство было вынуждено обратиться в полицию в связи с ситуацией вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.

    Правоохранители установили личности 17 подозреваемых, которые причастны к угрозам в адрес украинского футболиста. Сообщается, что на данный момент открыто 10 уголовных дел.

    Напомним, севильский клуб отдал Зозулю в аренду в «Райо Вальекано», чьи фанаты резко воспротивились его приходу в команду, уличив Зозулю в неонацистских взглядах.

    «Сложившаяся ситуация негативно отражается не только на репутации Ла Лиги, но и влияет на всю Испанию. Мы не собираемся сидеть сложа руки, переходим к активным действиям», – заявил президент LFP Хавьер Тебас.

    Источник: Marca

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    09.02.2017 22:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +664

      Небесная 11 февраля 2017, 23:56

      Что ж ты, неоукроп, языком молоть умеешь, а как до дела доходит, так ты в кусты. Угрожают ему, бедному.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 10 февраля 2017, 08:28

      И опять по миру пронесется новость что во всем виноваты Российские хакеры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      hirurg99 10 февраля 2017, 03:58

      Молодцы испанцы! Респект. Согласен, что на этого урода нужно уголовное дело заводить. Сыкунчик хохляцкий- полицию привлёк. Чморить пидорку сраную. Извините за не нормативную лексику.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 10 февраля 2017, 01:08

      Лучше бы против Зозули возбудили уголовное дело!!! А то он в Испании думает, что он на Украине, где фашистский режим! Он немного перепутал! Браво испанским болельщикам!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 10 февраля 2017, 00:56

      Насколько я знаю - пропаганда нацизма запрещена в Испании! На нары Зозулю!!!! Где уголовное дело против него?!

      4
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 10 февраля 2017, 00:52

      Не надо было с Бандерой фоткаться! Сам себе на жопу приключений нашел!!!А болельщики молодцы! Мы с вами!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 10 февраля 2017, 00:50

      Зозуля встрял !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      pntrz 10 февраля 2017, 00:17

      могли бы уже не угрожать, а убить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 9 февраля 2017, 23:41

      Да уж....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 февраля 2017, 23:14

      Сейчас Климкин будет орать, что все 10 дел заведены на российских болельщиков...

      5
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