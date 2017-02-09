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    Луис Энрике запретил продавать Турана в Китай за 50 миллионов

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран должен продолжить карьеру в каталонской команде. Футболист был близок к переходу в один из китайских клубов, который был готов заплатить за турка 50 миллионов евро. Однако главный тренер каталонцев Луис Энрике настоял на том, чтобы сине-гранатовые не продавали хавбека.

    Ранее сообщалось, что в Китае Турану готовы за четыре года заплатить порядка 100 миллионов евро.

    В текущем сезоне 30-летний полузащитник провел в чемпионате Испании 16 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Marca

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    09.02.2017 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 20:11

      Обломал турка!

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