Луис Энрике запретил продавать Турана в Китай за 50 миллионов

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран должен продолжить карьеру в каталонской команде. Футболист был близок к переходу в один из китайских клубов, который был готов заплатить за турка 50 миллионов евро. Однако главный тренер каталонцев Луис Энрике настоял на том, чтобы сине-гранатовые не продавали хавбека.

Ранее сообщалось, что в Китае Турану готовы за четыре года заплатить порядка 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 30-летний полузащитник провел в чемпионате Испании 16 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.