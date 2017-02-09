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«Локомотив» намекнул на срыв трансфера Колкера

9 февраля 2017, 17:51
9

В «Локомотиве» намекнули на срыв перехода в команду защитника «КПР» Стивена Колкера. Железнодорожники опубликовали сообщение с прикрепленным видеороликом с отмененным международным рейсом в Москву.

«22-й номер в «Локо» останется незанятым. Мы продолжаем работу по поиску игроков, которые усилят наш состав. Вы узнаете обо всем первыми!» — говорится в сообщении.

Отметим, что Колкер выступал в «КПР» именно под 22-м номером. Ранее сообщалось, что защитник за четыре месяца выступлений в «Локомотиве» может заработать один миллион фунтов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив Куинз Парк Рейнджерс Колкер Стивен
Комментарии (9)
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RedGreenHooligan
1486653671
оно и к лучшему...
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Gullit 76
1486655126
Чёрт.Я уже на вокзал выехал,самогон купил!
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mdu86
1486655931
Ну и слава богу
Ответить
KARAT777
1486656813
кто это чудо что за 4 месяца ему хотели 1лям фунтов платить, лучше пусть ржд на месяц сделает бесплатные поездки по России, толка больше
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Joko21
1486657214
похоже на враньё - за 4 месяца 1 лимон заработает
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sir_Alex
1486657515
Намёк поняли!
Ответить
marslond
1486659281
Оригинально! Вроде не обидели, но информацию нужную передали)))
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mihail200606
1486660045
он до сих пор бухает на вокзале в англии, что ли?
Ответить
Freux
1486694880
все что не делается,все к лучшему))
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