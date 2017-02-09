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    «Локомотив» намекнул на срыв трансфера Колкера

    В «Локомотиве» намекнули на срыв перехода в команду защитника «КПР» Стивена Колкера. Железнодорожники опубликовали сообщение с прикрепленным видеороликом с отмененным международным рейсом в Москву.

    «22-й номер в «Локо» останется незанятым. Мы продолжаем работу по поиску игроков, которые усилят наш состав. Вы узнаете обо всем первыми!» — говорится в сообщении.

    Отметим, что Колкер выступал в «КПР» именно под 22-м номером. Ранее сообщалось, что защитник за четыре месяца выступлений в «Локомотиве» может заработать один миллион фунтов.

    Источник: Twitter

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    09.02.2017 17:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +175

      Freux 10 февраля 2017, 05:48

      все что не делается,все к лучшему))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 февраля 2017, 20:07

      он до сих пор бухает на вокзале в англии, что ли?

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 9 февраля 2017, 19:54

      Оригинально! Вроде не обидели, но информацию нужную передали)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 19:25

      Намёк поняли!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 9 февраля 2017, 19:20

      похоже на враньё - за 4 месяца 1 лимон заработает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 февраля 2017, 19:13

      кто это чудо что за 4 месяца ему хотели 1лям фунтов платить, лучше пусть ржд на месяц сделает бесплатные поездки по России, толка больше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 9 февраля 2017, 18:58

      Ну и слава богу

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 февраля 2017, 18:45

      Чёрт.Я уже на вокзал выехал,самогон купил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 9 февраля 2017, 18:21

      оно и к лучшему...

      3
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