«Локомотив» намекнул на срыв трансфера Колкера

все что не делается,все к лучшему))
В «Локомотиве» намекнули на срыв перехода в команду защитника «КПР» Стивена Колкера. Железнодорожники опубликовали сообщение с прикрепленным видеороликом с отмененным международным рейсом в Москву.
«22-й номер в «Локо» останется незанятым. Мы продолжаем работу по поиску игроков, которые усилят наш состав. Вы узнаете обо всем первыми!» — говорится в сообщении.
Отметим, что Колкер выступал в «КПР» именно под 22-м номером. Ранее сообщалось, что защитник за четыре месяца выступлений в «Локомотиве» может заработать один миллион фунтов.
22-й номер в «Локо» останется незанятым. Мы продолжаем работу по поиску игроков, которые усилят наш состав. Вы узнаете обо всем первыми! pic.twitter.com/pOwnJT2mj2— ФК Локомотив (@fclm_official) 9 февраля 2017 г.