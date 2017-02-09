«Локомотив» намекнул на срыв трансфера Колкера

В «Локомотиве» намекнули на срыв перехода в команду защитника «КПР» Стивена Колкера. Железнодорожники опубликовали сообщение с прикрепленным видеороликом с отмененным международным рейсом в Москву.

«22-й номер в «Локо» останется незанятым. Мы продолжаем работу по поиску игроков, которые усилят наш состав. Вы узнаете обо всем первыми!» — говорится в сообщении.

Отметим, что Колкер выступал в «КПР» именно под 22-м номером. Ранее сообщалось, что защитник за четыре месяца выступлений в «Локомотиве» может заработать один миллион фунтов.