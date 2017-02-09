Танцюра: «Ждем предложения от «Спартака» по Тигиеву»

В руководстве «Анжи» подтвердили, что клуб ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу защитника Георгия Тигиева. Как отметил спортивный директор дагестанской команды Александр Танцюра, они ждут от красно-белых сумму отступных, которую готовы заплатить за 21-летнего футболиста.

«Мы ведем переговоры со «Спартаком». Пока информация такая. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. Так что переговоры идут в базовом режиме без какого-либо форсирования. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от «Спартака». Конкретную сумму отступных я вам назвать не могу», – заявил Танцюра.

Тигиев в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей. Его рыночная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.