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    Танцюра: «Ждем предложения от «Спартака» по Тигиеву»

    В руководстве «Анжи» подтвердили, что клуб ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу защитника Георгия Тигиева. Как отметил спортивный директор дагестанской команды Александр Танцюра, они ждут от красно-белых сумму отступных, которую готовы заплатить за 21-летнего футболиста.

    «Мы ведем переговоры со «Спартаком». Пока информация такая. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. Так что переговоры идут в базовом режиме без какого-либо форсирования. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от «Спартака». Конкретную сумму отступных я вам назвать не могу», – заявил Танцюра.

    Тигиев в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей. Его рыночная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2017 16:52
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 10 февраля 2017, 11:39

      а кто это и зачем он Спартаку?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 9 февраля 2017, 20:12

      Не нужен

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 20:11

      Бедный Жора)

      -1
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