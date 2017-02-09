Источник: «Арсенал» проявляет интерес к Харту. «Манчестер Сити» готов продать игрока за 15 миллионов

Вратарь «Торино» Джо Харт летом может стать игроком лондонского «Арсенала». Как утверждается, «канониры» готовы выкупить голкипера у «Манчестер Сити», которому тот принадлежит по контракту. Манкунианцы оценивают Харта в 15 миллионов фунтов стерлингов.

Рыночная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро. Ранее не исключалось, что вратарь подпишет контракт с «Челси».

В текущем сезоне Харт провел в чемпионате Италии 21 матч, пять из которых отстоял на ноль. Летом 2016 года «Манчестер Сити» приобрел на замену Харту голкипера Клаудио Браво из «Барселоны». Из-за плохой игры вратарь потерял место в основе команды.

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