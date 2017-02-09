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    Источник: «Арсенал» проявляет интерес к Харту. «Манчестер Сити» готов продать игрока за 15 миллионов

    Вратарь «Торино» Джо Харт летом может стать игроком лондонского «Арсенала». Как утверждается, «канониры» готовы выкупить голкипера у «Манчестер Сити», которому тот принадлежит по контракту. Манкунианцы оценивают Харта в 15 миллионов фунтов стерлингов.

    Рыночная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро. Ранее не исключалось, что вратарь подпишет контракт с «Челси».

    В текущем сезоне Харт провел в чемпионате Италии 21 матч, пять из которых отстоял на ноль. Летом 2016 года «Манчестер Сити» приобрел на замену Харту голкипера Клаудио Браво из «Барселоны». Из-за плохой игры вратарь потерял место в основе команды.

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    Источник: Daily Mail

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    09.02.2017 14:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 10 февраля 2017, 03:10

      Тёмное дельце...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 9 февраля 2017, 19:16

      вторая жизнь, вместо Чеха

      0
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