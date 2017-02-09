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    Панченко в ближайшую неделю может вернуться в ЦСКА

    Отец нападающего «Динамо» Кирилла Панченко Виктор Панченко рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего сына. Как было отмечено, до 14 февраля должно решиться, останется ли футболист в составе бело-голубых или вернется в ЦСКА, которому принадлежит по контракту. Ранее сообщалось, что игрока готов подписать «Локомотив».

    «В «Локомотиве» Кирилла зимой точно не будет. «Динамо» или ЦСКА – шансы 50/50. Все решится до 14 февраля», –заявил отец Кирилла Панченко.

    Форвард в текущем сезоне провел в первенстве ФНЛ 21 матч, в которых забил 15 голов.

    Источник: Спорт FM

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    09.02.2017 13:13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 10 февраля 2017, 12:14

      Смысл тогда было отдавать

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 10 февраля 2017, 11:31

      Место в основе Панченко гарантировано.Ну,как его можно сравнивать с Ионовым.Киррил на две головы лучше.Здесь должен сработать талант Гончаренко совместить игру Панченко и Витиньо,если,конечно бразилец заиграет.Удачи ЦСКА!!!

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Boniel+ 10 февраля 2017, 14:48

      Кем оно гарантировано? Есть Оленаре, есть Чалов, есть Джама. Тот же Ионов, в конце концов. И надо доказать Гончаренко, что достоин основы.

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 10 февраля 2017, 07:15

      Опять на скамейку?

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 февраля 2017, 06:38

      ждемс возвращения, много голов ...

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 9 февраля 2017, 21:27

      По-хорошему, если Панченко надеется все же закрепится в ЦСКА, то лучше это делать сейчас, пока команда перестраивается под Гончаренко. Летом это будет сделать сложнее, а шанс опять осесть на лавочке будет куда выше.
      Сейчас, пока непонятно, получится ли пара Оленаре-Витиньо, насколько хорошо себя зарекомендуют Джама и Чалов, у Панченко есть шансы себя показать.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 февраля 2017, 17:09

      Неизвестно, войдет Динамо в РФПЛ или нет, вот в чём вопрос.

      -1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > vladimir-7 9 февраля 2017, 17:39

      Они могут вату катать, до 3-го места 13, до 4-го 17 очков, можно не напрягаться.Какие никакие а очки наберут, так, что нужно просто дождаться конца сезона.

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 9 февраля 2017, 16:45

      Однозначно надо в цска! Новый тренер...тем более нападающий, тем более русский, тем более хорошо в этом сезоне себя проявляет!

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      Рейтинг: +148

      lex_ex 9 февраля 2017, 16:44

      Ждем!

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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 9 февраля 2017, 16:31

      как он вернется в ЦСКА,если контракт до конца сезона?

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      Рейтинг: +21

      Хан 1968 9 февраля 2017, 16:11

      Ну не знаю... В Динамо был на первых ролях, а как в другой команде?

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