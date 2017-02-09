Панченко в ближайшую неделю может вернуться в ЦСКА

Отец нападающего «Динамо» Кирилла Панченко Виктор Панченко рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего сына. Как было отмечено, до 14 февраля должно решиться, останется ли футболист в составе бело-голубых или вернется в ЦСКА, которому принадлежит по контракту. Ранее сообщалось, что игрока готов подписать «Локомотив».

«В «Локомотиве» Кирилла зимой точно не будет. «Динамо» или ЦСКА – шансы 50/50. Все решится до 14 февраля», –заявил отец Кирилла Панченко.

Форвард в текущем сезоне провел в первенстве ФНЛ 21 матч, в которых забил 15 голов.