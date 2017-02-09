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Панченко в ближайшую неделю может вернуться в ЦСКА

9 февраля 2017, 13:13
25

Отец нападающего «Динамо» Кирилла Панченко Виктор Панченко рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры своего сына. Как было отмечено, до 14 февраля должно решиться, останется ли футболист в составе бело-голубых или вернется в ЦСКА, которому принадлежит по контракту. Ранее сообщалось, что игрока готов подписать «Локомотив».

«В «Локомотиве» Кирилла зимой точно не будет. «Динамо» или ЦСКА – шансы 50/50. Все решится до 14 февраля», –заявил отец Кирилла Панченко.

Форвард в текущем сезоне провел в первенстве ФНЛ 21 матч, в которых забил 15 голов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо ЦСКА Панченко Кирилл Панченко Виктор
Комментарии (25)
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Gullit 76
1486639050
Да лучше бы помог динамо вернутся!А летом - уже решай.
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mialkov
1486639746
Согласен с Gullit 76, надо Динамо возвращать вначале, все равно в ЦСКА сядет на скамейку.
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maksspartak
1486640479
Цска скамейка запастных
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СашкаГуров
1486643982
Кирюха, давай домой в ЦСКА!!!!
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cska-62
1486645597
Гончаренко - не Слуцкий, он не будет Панченко на лавке держать. Кирилл очень разноплановый игрок, и ему найдётся место на поле.
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Хан 1968
1486645870
Ну не знаю... В Динамо был на первых ролях, а как в другой команде?
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Kikujiro
1486647089
как он вернется в ЦСКА,если контракт до конца сезона?
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lex_ex
1486647856
Ждем!
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mig28
1486647909
Однозначно надо в цска! Новый тренер...тем более нападающий, тем более русский, тем более хорошо в этом сезоне себя проявляет!
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vladimir-7
1486649383
Неизвестно, войдет Динамо в РФПЛ или нет, вот в чём вопрос.
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