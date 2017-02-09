Кейлор Навас пытался намеренно запустить мяч в журналиста

Вратарь «Реала» Кейлор Навас показал себя не с самой лучшей стороны на тренировке своей команды. В одном из моментов костариканский легионер запустил мяч в журналиста BBC Саймона Мейбина, который в тот момент находился не очень далеко от вратаря и снимал тренировку на свой мобильный телефон. По словам журналиста, Навас сделал это намеренно, целясь именно в него.

В текущем сезоне голкипер принял участие в 13 матчах «Реала» из 19 сыгранных в Примере. За это время он пропустил 11 голов.