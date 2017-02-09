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    Кейлор Навас пытался намеренно запустить мяч в журналиста

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас показал себя не с самой лучшей стороны на тренировке своей команды. В одном из моментов костариканский легионер запустил мяч в журналиста BBC Саймона Мейбина, который в тот момент находился не очень далеко от вратаря и снимал тренировку на свой мобильный телефон. По словам журналиста, Навас сделал это намеренно, целясь именно в него.

    В текущем сезоне голкипер принял участие в 13 матчах «Реала» из 19 сыгранных в Примере. За это время он пропустил 11 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2017 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      500/\500 10 февраля 2017, 20:45

      был бы рона попал бы, а он вратарь .

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 9 февраля 2017, 15:06

      видать плохой телефон, очень плохой...

      0
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 9 февраля 2017, 13:29

      молодец))

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