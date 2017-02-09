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    Сборная России выразила соболезнования в связи с кончиной Виктора Чанова

    Сборная России выразила соболезнования в связи с кончиной экс-вратаря сборной СССР, «Шахтера» и киевского «Динамо» Виктора Чанова, который скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

    «Ушел из жизни экс-вратарь сборной СССР Виктор Чанов... Скорбим...», – говорится в размещенном сообщение в Twitter.

    Стоит отметить, что Чанов является трехкратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР и обладателем Кубка обладателей кубков с «Динамо».

    Источник: Twitter

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    09.02.2017 11:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 9 февраля 2017, 11:54

      Хороший был голкипер. RIP

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