Сборная России выразила соболезнования в связи с кончиной Виктора Чанова

Хороший был голкипер. RIP
Сборная России выразила соболезнования в связи с кончиной экс-вратаря сборной СССР, «Шахтера» и киевского «Динамо» Виктора Чанова, который скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.
«Ушел из жизни экс-вратарь сборной СССР Виктор Чанов... Скорбим...», – говорится в размещенном сообщение в Twitter.
Стоит отметить, что Чанов является трехкратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР и обладателем Кубка обладателей кубков с «Динамо».
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— Сборная России (@TeamRussia) 8 февраля 2017 г.