Сборная России выразила соболезнования в связи с кончиной Виктора Чанова

Сборная России выразила соболезнования в связи с кончиной экс-вратаря сборной СССР, «Шахтера» и киевского «Динамо» Виктора Чанова, который скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

«Ушел из жизни экс-вратарь сборной СССР Виктор Чанов... Скорбим...», – говорится в размещенном сообщение в Twitter.

Стоит отметить, что Чанов является трехкратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР и обладателем Кубка обладателей кубков с «Динамо».