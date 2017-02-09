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    Александр Кержаков: «Невозможно знать футбол лучше Луческу»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков высоко оценил тренерские качества наставника команды Мирчи Луческу.

    «Невозможно знать футбол лучше Луческу. Он понимает и досконально изучает все, любые детали игры. Возьмем угловой. Допустим, при подаче мяч закручивается по траектории к воротам. По мнению Луческу, если последует удар головой, то именно в ближний угол. Так оно и происходит, как правило, потому что туда проще бить головой при таком вращении мяча. Если подача закручивается от ворот – скорее всего последует удар головой в дальний угол. Так что вратарям нужно смотреть на то, какой ногой футболист обычно исполняет навес. В зависимости от этого ставить футболистов на штанги. Это только одна из мелочей», – заявил Кержаков.

    Напомним, Луческу возглавил «Зенит» перед стартом текущего чемпионата. В этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга после 17 матчей идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.02.2017 10:43
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 9 февраля 2017, 18:26

      пора видно тебе на пенсию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 9 февраля 2017, 17:21

      Лизнул ! - но , зря.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 9 февраля 2017, 12:48

      Прогиб засчитан)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 9 февраля 2017, 11:50

      Его бы знания, да вам бы в ноги.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 9 февраля 2017, 11:46

      Красноречие из него так и прет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 февраля 2017, 11:45

      Что то разговорился он в последнее время, от безделья мучается?

      0
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