Александр Кержаков: «Невозможно знать футбол лучше Луческу»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков высоко оценил тренерские качества наставника команды Мирчи Луческу.

«Невозможно знать футбол лучше Луческу. Он понимает и досконально изучает все, любые детали игры. Возьмем угловой. Допустим, при подаче мяч закручивается по траектории к воротам. По мнению Луческу, если последует удар головой, то именно в ближний угол. Так оно и происходит, как правило, потому что туда проще бить головой при таком вращении мяча. Если подача закручивается от ворот – скорее всего последует удар головой в дальний угол. Так что вратарям нужно смотреть на то, какой ногой футболист обычно исполняет навес. В зависимости от этого ставить футболистов на штанги. Это только одна из мелочей», – заявил Кержаков.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» перед стартом текущего чемпионата. В этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга после 17 матчей идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.