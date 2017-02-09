Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Александр Кержаков: «Невозможно знать футбол лучше Луческу»

Александр Кержаков: «Невозможно знать футбол лучше Луческу»

9 февраля 2017, 10:43
7

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков высоко оценил тренерские качества наставника команды Мирчи Луческу.

«Невозможно знать футбол лучше Луческу. Он понимает и досконально изучает все, любые детали игры. Возьмем угловой. Допустим, при подаче мяч закручивается по траектории к воротам. По мнению Луческу, если последует удар головой, то именно в ближний угол. Так оно и происходит, как правило, потому что туда проще бить головой при таком вращении мяча. Если подача закручивается от ворот – скорее всего последует удар головой в дальний угол. Так что вратарям нужно смотреть на то, какой ногой футболист обычно исполняет навес. В зависимости от этого ставить футболистов на штанги. Это только одна из мелочей», – заявил Кержаков.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» перед стартом текущего чемпионата. В этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга после 17 матчей идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Луческу Мирча
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kykyi
1486629944
Что то разговорился он в последнее время, от безделья мучается?
Ответить
skorikov.sn
1486630019
Красноречие из него так и прет
Ответить
polt
1486630258
Его бы знания, да вам бы в ноги.
Ответить
Sanches 1204
1486633720
Прогиб засчитан)
Ответить
serhz
1486650073
Лизнул ! - но , зря.
Ответить
sidul1
1486653966
пора видно тебе на пенсию
Ответить
Главные новости
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
1
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
2
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
8
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
1
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
1
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
7
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
5
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
6
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+