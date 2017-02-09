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    Месси выкупил дом у своего соседа, потому что тот слишком шумел

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выкупил дом у своего соседа из-за того, что тот вел чересчур шумный образ жизни. Об это рассказал полузащитник каталонцев Иван Ракитич.

    «Я видел некоторые туристические районы Барселоны только из окна автобуса во время парадов, посвященным нашим победам. Например, я никогда не был на Рамбле или на Монжуике, кроме случаев, когда мы праздновали победы.

    Я никогда не имел никаких проблем с моими соседями, в отличие от Месси, который выкупил дом своего соседа, потому что тот вел себя слишком шумно», – сообщил Ракитич.

    Источник: Marca

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    09.02.2017 00:19
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 февраля 2017, 10:14

      Куда ж еще деньги тратить, скоро выкупит весь район.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 февраля 2017, 09:07

      а я только шваброй в потолок хреначу((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 9 февраля 2017, 09:02

      А должен был сам продать

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 06:26

      Неплохо сосед развёл гнома на бабосы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 февраля 2017, 05:57

      а че сразу не квартал? )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 февраля 2017, 05:16

      У Месси весьма цивилизованный подход к решению проблемы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 февраля 2017, 02:24

      Бомбардир, в своей статье про вопросы о дизайне сайте я написал что бывают некорректные статьи и новости, вы просили привести пример. Вот пожалуйста, эта новость вам пример. Это разве новость про футбол?Да мне абсолютно неинтересно кто купил дом и почему. Вы бы лучше больше делали новостей из предсезонных сборов русских клубов, как они там играют, что делают и т.д. Вот например на сборе Локомотива команда Игоря Денисова и команда Виталия Денисова играли в теннисбол, было очень интересно. Также можно и у других клубов что-нибудь интересное найти. А читать про то, кто купил дом, почему Тарасов развелся с Бузовой и т.д., это не для этого сайта я считаю.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      dvb > Nesterenko 9 февраля 2017, 05:12

      я так думаю Бомбардир пытается привлечь и женскую аудиторию. )

      2
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      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > dvb 9 февраля 2017, 05:59

      Мне кажется у них там в конторе некоторые специалисты либо очень молодые, либо очень любят копаться в грязном белье и устраивать сплетни. Уже 100 раз писали про Миранчука, про его агента, и ни одного слова о том что он сборах спокойно бегает и играет.

      4
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Nesterenko 9 февраля 2017, 21:12

      Ну,почему? Можно и ноги в борще обсудить! Очень познавательно!

      1
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      Рейтинг: -130

      калач 9 февраля 2017, 02:02

      говорит о том что у Месси скромный дом и маленькая територия - раз соседи мешают

      2
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      Рейтинг: +201

      falanor 9 февраля 2017, 01:56

      омг.... человек 3 года живет в Барсе а на одной из главных улиц Барсы до сих пор не был. я ездил туда на 4 дня и за это время прошел всю Барсу вдоль и поперек (времени более чем хватит поверьте мне). неужели человеку ни разу за 3 года не хотелось побывать там? идиотизм какой то....это показывает насколько человеку интересна культура (ему пофиг на нее)

      0
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      Рейтинг: +150

      dvb > falanor 9 февраля 2017, 05:13

      так он туда работать приехал:) а не город смотреть:)

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 февраля 2017, 01:34

      Это, наверное, был дом КР7

      1
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