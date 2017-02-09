Месси выкупил дом у своего соседа, потому что тот слишком шумел

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выкупил дом у своего соседа из-за того, что тот вел чересчур шумный образ жизни. Об это рассказал полузащитник каталонцев Иван Ракитич.

«Я видел некоторые туристические районы Барселоны только из окна автобуса во время парадов, посвященным нашим победам. Например, я никогда не был на Рамбле или на Монжуике, кроме случаев, когда мы праздновали победы.

Я никогда не имел никаких проблем с моими соседями, в отличие от Месси, который выкупил дом своего соседа, потому что тот вел себя слишком шумно», – сообщил Ракитич.