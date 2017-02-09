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  • Месси выкупил дом у своего соседа, потому что тот слишком шумел

Месси выкупил дом у своего соседа, потому что тот слишком шумел

9 февраля 2017, 00:19
23

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выкупил дом у своего соседа из-за того, что тот вел чересчур шумный образ жизни. Об это рассказал полузащитник каталонцев Иван Ракитич.

«Я видел некоторые туристические районы Барселоны только из окна автобуса во время парадов, посвященным нашим победам. Например, я никогда не был на Рамбле или на Монжуике, кроме случаев, когда мы праздновали победы.

Я никогда не имел никаких проблем с моими соседями, в отличие от Месси, который выкупил дом своего соседа, потому что тот вел себя слишком шумно», – сообщил Ракитич.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Ракитич Иван
Комментарии (23)
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DIDI 23
1486589681
Жаль, что Месси не мой сосед...
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XaXatyn
1486592847
Может Месси желает приобрести недвижимость в России?)
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Ще Гевара
1486593245
Это, наверное, был дом КР7
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falanor
1486594590
омг.... человек 3 года живет в Барсе а на одной из главных улиц Барсы до сих пор не был. я ездил туда на 4 дня и за это время прошел всю Барсу вдоль и поперек (времени более чем хватит поверьте мне). неужели человеку ни разу за 3 года не хотелось побывать там? идиотизм какой то....это показывает насколько человеку интересна культура (ему пофиг на нее)
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калач
1486594921
говорит о том что у Месси скромный дом и маленькая територия - раз соседи мешают
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Nesterenko
1486596282
Бомбардир, в своей статье про вопросы о дизайне сайте я написал что бывают некорректные статьи и новости, вы просили привести пример. Вот пожалуйста, эта новость вам пример. Это разве новость про футбол?Да мне абсолютно неинтересно кто купил дом и почему. Вы бы лучше больше делали новостей из предсезонных сборов русских клубов, как они там играют, что делают и т.д. Вот например на сборе Локомотива команда Игоря Денисова и команда Виталия Денисова играли в теннисбол, было очень интересно. Также можно и у других клубов что-нибудь интересное найти. А читать про то, кто купил дом, почему Тарасов развелся с Бузовой и т.д., это не для этого сайта я считаю.
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КЭТиК
1486606576
У Месси весьма цивилизованный подход к решению проблемы.
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sir_Alex
1486610812
Неплохо сосед развёл гнома на бабосы!
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aurora5858
1486620149
А должен был сам продать
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shinnik
1486620433
а я только шваброй в потолок хреначу((
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