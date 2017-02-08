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    Кураньи навестил «Динамо» на сборе в Турции и передал болельщикам бело-голубых «привет»

    Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи встретился с бывшими одноклубниками на сборе команды в Турции и передал болельщикам бело-голубых «привет». Напомним, немецкий форвард выступал за москвичей с 2010 по 2015 года.

    На данный момент игрок находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что Кураньи может присоединиться к брестскому «Динамо». Однако, по словам самого футболиста, он не планирует переходить в белорусский клуб.

    Источник: Twitter

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    08.02.2017 23:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 февраля 2017, 12:05

      Понравилось общество!Молот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 10 февраля 2017, 11:25

      Динамо - "Мы забыли Кевина!!!" (один дома)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 9 февраля 2017, 10:39

      Кевин,давай домой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 9 февраля 2017, 01:16

      Кевин, и тебе привет..возвращайся!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > отдай мои вещи 9 февраля 2017, 03:28

      И мне бы хотелось ещё увидеть Кевина в нашем чемпионате

      0
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