Кураньи навестил «Динамо» на сборе в Турции и передал болельщикам бело-голубых «привет»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи встретился с бывшими одноклубниками на сборе команды в Турции и передал болельщикам бело-голубых «привет». Напомним, немецкий форвард выступал за москвичей с 2010 по 2015 года.

На данный момент игрок находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что Кураньи может присоединиться к брестскому «Динамо». Однако, по словам самого футболиста, он не планирует переходить в белорусский клуб.