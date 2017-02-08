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  • Таски сказал, что готов пойти пешком до Германии с Боккетти наперегонки, если «Спартак» станет чемпионом России

Таски сказал, что готов пойти пешком до Германии с Боккетти наперегонки, если «Спартак» станет чемпионом России

8 февраля 2017, 21:36
24

Защитник «Спартака» Сердар Таски ответил на слова партнера по команде Сальваторе Боккетти, который заявил, что пойдет пешком до Италии если московский клуб по итогам нынешнего сезона станет чемпионом России.

Отметим, что на данный момент, красно-белые являются единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ и имеют пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– Боккетти пообещал пойти в Италию пешком, если «Спартак» возьмет золото. Вы на его подвиг способны?

– Так... А что у нас там ближе от Москвы – Германия или Италия? Готов пойти с Сальвой наперегонки! Он – к себе, я – к себе. Заодно и посмотрим, кто быстрее. В любом случае, чего только ни сделаешь, если наша общая мечта сбудется.

В нынешнем сезоне Таски провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился забитыми мячами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар Боккетти Сальваторе
Комментарии (24)
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АЛЕКС 58
1486579354
Будем посмотреть,кто мужик,а кто трепло!
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Chernyi Lis
1486579685
))))) не верят значит...по игре по истерике да еще при участии судей в их пользу..не будут они чемпами..а кто? это вопрос!
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Apocalypse
1486579929
Бородатая статья.
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АЛЕКС 58
1486580310
Адекватные болельщики Спартака! Как Вы относитесь к обещанию главного тренера,и всей команды?Если выиграете,но обещание не выполнят?
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marslond
1486581055
Мотивация так себе. Сначала нужно победить, а потом делайте, что хотите. Обещание ради обещания. Я думаю спартачей волнует титул, а куда они пойдут после него их мало интересует.
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RedWhiteFans2
1486582645
Красавцы!! С такой мотивацией вариантов у зенита, цска и др. Клубов нет. Странно другое. Когда вопросы Спартака обсуждают все другие отродья. Башмаки от локомотивов, бомжи и т.п.
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serhz
1486584765
Вы этим пешеходам карту покажите ! - они же футболисты ! - курс валют изучали - географию нет !
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АЛЕКС 58
1486586280
Уверен,что всё будет проще! Вся команда пройдёт пешком с Открытие-Арена до Тарасовки,и всё будет честно!
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Viktor781
1486593903
"В белом венчике из роз впереди Исус Христос (Каррера)".
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Юрэс
1486614564
Тот обещал облысется , тот сходить куда-то . Всё это Нае.. (обман) . Пиаряться просто
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