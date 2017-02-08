Таски сказал, что готов пойти пешком до Германии с Боккетти наперегонки, если «Спартак» станет чемпионом России

Защитник «Спартака» Сердар Таски ответил на слова партнера по команде Сальваторе Боккетти, который заявил, что пойдет пешком до Италии если московский клуб по итогам нынешнего сезона станет чемпионом России.

Отметим, что на данный момент, красно-белые являются единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ и имеют пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

– Боккетти пообещал пойти в Италию пешком, если «Спартак» возьмет золото. Вы на его подвиг способны?

– Так... А что у нас там ближе от Москвы – Германия или Италия? Готов пойти с Сальвой наперегонки! Он – к себе, я – к себе. Заодно и посмотрим, кто быстрее. В любом случае, чего только ни сделаешь, если наша общая мечта сбудется.

В нынешнем сезоне Таски провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился забитыми мячами.