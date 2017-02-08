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    Таски сказал, что готов пойти пешком до Германии с Боккетти наперегонки, если «Спартак» станет чемпионом России

    Защитник «Спартака» Сердар Таски ответил на слова партнера по команде Сальваторе Боккетти, который заявил, что пойдет пешком до Италии если московский клуб по итогам нынешнего сезона станет чемпионом России.

    Отметим, что на данный момент, красно-белые являются единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ и имеют пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    – Боккетти пообещал пойти в Италию пешком, если «Спартак» возьмет золото. Вы на его подвиг способны?

    – Так... А что у нас там ближе от Москвы – Германия или Италия? Готов пойти с Сальвой наперегонки! Он – к себе, я – к себе. Заодно и посмотрим, кто быстрее. В любом случае, чего только ни сделаешь, если наша общая мечта сбудется.

    В нынешнем сезоне Таски провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился забитыми мячами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2017 21:36
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 февраля 2017, 07:29

      Тот обещал облысется , тот сходить куда-то .
      Всё это Нае.. (обман) . Пиаряться просто

      0
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 9 февраля 2017, 01:45

      "В белом венчике из роз впереди Исус Христос (Каррера)".

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 23:38

      Уверен,что всё будет проще! Вся команда пройдёт пешком с Открытие-Арена до Тарасовки,и всё будет честно!

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 8 февраля 2017, 23:12

      Вы этим пешеходам карту покажите ! - они же футболисты ! - курс валют изучали - географию нет !

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 февраля 2017, 22:37

      Красавцы!! С такой мотивацией вариантов у зенита, цска и др. Клубов нет.
      Странно другое. Когда вопросы Спартака обсуждают все другие отродья. Башмаки от локомотивов, бомжи и т.п.

      -2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > RedWhiteFans2 8 февраля 2017, 22:39

      а вы элита чтоли?))) епать смеши детей в садике..

      6
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > RedWhiteFans2 8 февраля 2017, 22:42

      вчемкрасавцы дебил ты..они не верят!! поэтому дали зарок!

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ROSTOV SUPER 9 февраля 2017, 01:02

      по себе судит))

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > 9 февраля 2017, 01:06

      Зачем давать такие зароки?Даже в шутку не стоит этого делать...случись красно-белое чемпионство и что тогда?Будут искать нелепые отмазки?Зачем ставить себя в такое положение что бы потом выкручиваться? P.S.НО!Если реально пойдёт пешком то респект и уважуха за то что не пи...л)))) А вообще надеюсь КБ свергнут с вершины к концу сезона)ахахаха

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 8 февраля 2017, 22:10

      Мотивация так себе. Сначала нужно победить, а потом делайте, что хотите. Обещание ради обещания. Я думаю спартачей волнует титул, а куда они пойдут после него их мало интересует.

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > marslond 8 февраля 2017, 22:37

      вот это и настораживает...любыми путями титул..итак в россии футбол наравне ...даже не знаю страну равную..

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 21:58

      Адекватные болельщики Спартака! Как Вы относитесь к обещанию главного тренера,и всей команды?Если выиграете,но обещание не выполнят?

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 22:33

      да никак..пох..будет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > ROSTOV SUPER 8 февраля 2017, 22:35

      Главное,что бы он потом не обвинил журналистов!Я болельщик ЦСКА,ЖЕЛАЮ В ЭТОМ СЕЗОНЕ приятного путешествия команде Спартак,и её главному тренеру!!!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Chernyi Lis 8 февраля 2017, 22:39

      Пока только один признался,что обманут.Все молчат,даже никого не минусуют.Спасибо Каррере!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 22:39

      зато мне дох..минуса..))

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Chernyi Lis 8 февраля 2017, 23:10

      Ну вот и до меня добрались!

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 8 февраля 2017, 21:52

      Бородатая статья.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 февраля 2017, 21:48

      ))))) не верят значит...по игре по истерике да еще при участии судей в их пользу..не будут они чемпами..а кто? это вопрос!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 8 февраля 2017, 21:53

      она уже давно не народная ! плять! а анти народная..раз свой же народ громит а другие западные ссыт!!!и за другие команды не народ болеет чтоли..даже по больше если по честному опрос провести..

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > VVM1964 8 февраля 2017, 21:59

      может и локо может и цска может и рубин с ростовом или краснодар

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 21:42

      Будем посмотреть,кто мужик,а кто трепло!

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