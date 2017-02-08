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  • Ещенко: «У Гаджиева в «Анжи» жали ногами по 150 килограммов. Потом у всех спины летели, грыжи вылезали»

Ещенко: «У Гаджиева в «Анжи» жали ногами по 150 килограммов. Потом у всех спины летели, грыжи вылезали»

8 февраля 2017, 19:48
7

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о самых тяжелых упражнениях, которые ему приходилось выполнять во время тренировочного процесса. По словам футболиста, в «Анжи» под руководством Гаджи Гаджиева игроки ногами жали по 150 киллограмов.

– Самое страшное упражнение, которое когда-либо выполняли?

– У Гаджи Гаджиева в «Анжи» жали ногами 150 кило. Лучше бы меньше вес, но больше повторений. Потом у всех спины летели, грыжи вылезали. Тест Купера с мячом у Яковенко. Только не 12 минут, как в классике: могли полчаса чеканить мяч на бегу или вести его левой – правой, внешней – внутренней. По 250 ударов за тренировку делали. Сначала ничего, потом мяч уже только катится, – ноги наливаются, сил нет.

В нынешнем сезоне Ещенко провел за «Спартак» в РФПЛ 15 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну желтую карточку.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (7)
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lekseij2007
1486577610
Он заставлял нас бегать, приходить во время и заниматься с мячом !
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cska-62
1486582171
Просто некоторым тренерам надо почитать интервью Варди о том, почему он не качается и не ходит в спортзал... Или вспомнить Жо, который за межсезонку убил в себе топ-форварда, накачав мышцы и прибавив 8 кг в весе... Мышечной массы, не жира! И всё... Пропала та воздушность и лёгкость, с которой он массу мячей заколачивал... Да так, что по регулярности улучшения показателей не уступал лучшим форвардам мира, когда они прогрессировали! Или даже обходил их! Даже в боксе мышечная масса боксёра - тонкий инструмент. Не должно быть ничего лишнего! Ну, а в футболе для яркой и классной игры и прогресса футболиста нужно соотносить нагрузки с его индивидуальными особенностями. А они есть у каждого. И того же Кристофера Самба не нужно заставлять ни качаться, ни худеть... Там просто нужно поддерживать физическую форму и оттачивать техническое мастерство. На роль темнокожего Спартака для исторического фильма он и так годится... :-)))
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Cuervo
1486588330
150 жим ногами,это издевательство
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Пиво без газа
1486588585
тяжело в ученье, легко в бою
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