Ещенко: «У Гаджиева в «Анжи» жали ногами по 150 килограммов. Потом у всех спины летели, грыжи вылезали»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о самых тяжелых упражнениях, которые ему приходилось выполнять во время тренировочного процесса. По словам футболиста, в «Анжи» под руководством Гаджи Гаджиева игроки ногами жали по 150 киллограмов.

– Самое страшное упражнение, которое когда-либо выполняли?

– У Гаджи Гаджиева в «Анжи» жали ногами 150 кило. Лучше бы меньше вес, но больше повторений. Потом у всех спины летели, грыжи вылезали. Тест Купера с мячом у Яковенко. Только не 12 минут, как в классике: могли полчаса чеканить мяч на бегу или вести его левой – правой, внешней – внутренней. По 250 ударов за тренировку делали. Сначала ничего, потом мяч уже только катится, – ноги наливаются, сил нет.

В нынешнем сезоне Ещенко провел за «Спартак» в РФПЛ 15 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну желтую карточку.