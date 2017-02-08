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    Уткин: «Останется ли Каррера, если «Спартак» выиграет РФПЛ? В Европе никого не интересует то, кто выиграл чемпионат России»

    Спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не сумеет привлечь к себе внимания со стороны европейских клубов, даже если красно-белые станут чемпионами России. По его словам, отечественный чемпионат совершенно не котируется за границей.

    «Если «Спартак» выиграет РФПЛ, то останется ли Каррера в команде? А почему он должен уехать? В Европе вообще никого не интересует то, кто выиграл чемпионат России. Вот взять к примеру Спаллетти. Он выигрывал РФПЛ, но долгое время не имел работы в Европе.

    Дик Адвокат тоже добивался успеха в России, но после этого его карьера в гору не пошла. Тут можно говорить о том, что если Массимо Каррера сможет выиграть РФПЛ, то имеет хорошие шансы остаться в России надолго, раз у него здесь будет все получаться», – сказал Уткин.

    На данный момент возглавляемый Каррерой «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ, имеющим пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

    Источник: Спорт FM

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    08.02.2017 19:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +395

      meiram 8 февраля 2017, 23:20

      Хомяк,как всегда в своем репертуаре, лишь бы кого-то обосрать,а сам-то жирный хомяк ангел что ли? Неженатые мужики и незамужние женщины после 40 лет начинают гнать из-за отсутствия стабильного секса, семьи!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 февраля 2017, 22:41

      Вася, это типаж для выставки "Нахами и тебя услышат". Все его реплики - это провокации. Скажи против того, что хотят услышать и тебя будут слушать. Утки...... и васильки.

      2
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      Рейтинг: +42

      Maйкl 8 февраля 2017, 22:13

      Если выйграет то полюбому останется

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 8 февраля 2017, 21:55

      В Европе полно чемпионатов ,которыми никто не интересуется ! И ничего страшного не происходит ! А Вася ,по моему себя не уважает ,и через это и всю Россию, заодно

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 февраля 2017, 21:09

      Так быстрее китайцы чемпионами мира станут. Установят национальную политику - всем играть в футбол. И все. Через лет 10 уже чемпионы

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 февраля 2017, 21:09

      Такие территории, а про лигу говорят как про второсортную. Бесит. А сверху только разговоры о том, что надо все улучшать. Дел никаких

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > bset 8 февраля 2017, 21:39

      Да сверху и про борьбу с коррупцией говорят,а что толку?

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 8 февраля 2017, 20:33

      Они наверное вмести с Червиченко по корту катаются, то есть в теннис играют

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 8 февраля 2017, 19:51

      Опять толстый погнал...

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 8 февраля 2017, 19:39

      утя.закрякал

      0
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