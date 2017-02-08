Уткин: «Останется ли Каррера, если «Спартак» выиграет РФПЛ? В Европе никого не интересует то, кто выиграл чемпионат России»

Спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не сумеет привлечь к себе внимания со стороны европейских клубов, даже если красно-белые станут чемпионами России. По его словам, отечественный чемпионат совершенно не котируется за границей.

«Если «Спартак» выиграет РФПЛ, то останется ли Каррера в команде? А почему он должен уехать? В Европе вообще никого не интересует то, кто выиграл чемпионат России. Вот взять к примеру Спаллетти. Он выигрывал РФПЛ, но долгое время не имел работы в Европе.

Дик Адвокат тоже добивался успеха в России, но после этого его карьера в гору не пошла. Тут можно говорить о том, что если Массимо Каррера сможет выиграть РФПЛ, то имеет хорошие шансы остаться в России надолго, раз у него здесь будет все получаться», – сказал Уткин.

На данный момент возглавляемый Каррерой «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ, имеющим пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».