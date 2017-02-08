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  • Уткин: «Останется ли Каррера, если «Спартак» выиграет РФПЛ? В Европе никого не интересует то, кто выиграл чемпионат России»

Уткин: «Останется ли Каррера, если «Спартак» выиграет РФПЛ? В Европе никого не интересует то, кто выиграл чемпионат России»

8 февраля 2017, 19:37
10

Спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не сумеет привлечь к себе внимания со стороны европейских клубов, даже если красно-белые станут чемпионами России. По его словам, отечественный чемпионат совершенно не котируется за границей.

«Если «Спартак» выиграет РФПЛ, то останется ли Каррера в команде? А почему он должен уехать? В Европе вообще никого не интересует то, кто выиграл чемпионат России. Вот взять к примеру Спаллетти. Он выигрывал РФПЛ, но долгое время не имел работы в Европе.

Дик Адвокат тоже добивался успеха в России, но после этого его карьера в гору не пошла. Тут можно говорить о том, что если Массимо Каррера сможет выиграть РФПЛ, то имеет хорошие шансы остаться в России надолго, раз у него здесь будет все получаться», – сказал Уткин.

На данный момент возглавляемый Каррерой «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ, имеющим пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Уткин Василий
Комментарии (10)
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спартак спартаков1
1486571954
утя.закрякал
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Semargl18
1486572676
Опять толстый погнал...
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трениришко
1486575227
Они наверное вмести с Червиченко по корту катаются, то есть в теннис играют
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bset
1486577366
Такие территории, а про лигу говорят как про второсортную. Бесит. А сверху только разговоры о том, что надо все улучшать. Дел никаких
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bset
1486577396
Так быстрее китайцы чемпионами мира станут. Установят национальную политику - всем играть в футбол. И все. Через лет 10 уже чемпионы
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опус 2
1486580133
В Европе полно чемпионатов ,которыми никто не интересуется ! И ничего страшного не происходит ! А Вася ,по моему себя не уважает ,и через это и всю Россию, заодно
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Maйкl
1486581224
Если выйграет то полюбому останется
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RedWhiteFans2
1486582882
Вася, это типаж для выставки "Нахами и тебя услышат". Все его реплики - это провокации. Скажи против того, что хотят услышать и тебя будут слушать. Утки...... и васильки.
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meiram
1486585205
Хомяк,как всегда в своем репертуаре, лишь бы кого-то обосрать,а сам-то жирный хомяк ангел что ли? Неженатые мужики и незамужние женщины после 40 лет начинают гнать из-за отсутствия стабильного секса, семьи!
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