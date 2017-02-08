Агент: «Спартак» не проявлял заинтересованности в Тигиеве»

Футбольный агент Павел Андреев, представляющий интересы защитника «Анжи» Георгия Тигиева, прокомментировал информацию о том, что его клиент близок к переходу в «Спартак». Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года. Трансфер игрока обойдется девятикратным чемпионам страны в миллион евро.

– Тигиев продолжает подготовку в составе «Анжи».

– То есть переговоров со «Спартаком» не вели?

– Не вели.

– Какова вероятность того, что футболист все же перейдет в «Спартак»?

– Это можно оценить, если клуб заинтересуется. Пока «Спартак» заинтересованности не проявлял.