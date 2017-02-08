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    Агент: «Спартак» не проявлял заинтересованности в Тигиеве»

    Футбольный агент Павел Андреев, представляющий интересы защитника «Анжи» Георгия Тигиева, прокомментировал информацию о том, что его клиент близок к переходу в «Спартак». Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года. Трансфер игрока обойдется девятикратным чемпионам страны в миллион евро.

    – Тигиев продолжает подготовку в составе «Анжи».

    – То есть переговоров со «Спартаком» не вели?

    – Не вели.

    – Какова вероятность того, что футболист все же перейдет в «Спартак»?

    – Это можно оценить, если клуб заинтересуется. Пока «Спартак» заинтересованности не проявлял.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2017 15:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 15:54

      Так продали уже?? Ни фига се у него агент!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 8 февраля 2017, 15:20

      какие то странные странности)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 февраля 2017, 15:11

      Похоже агента кинули на бабосы, обошлись без его посредничества))

      4
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