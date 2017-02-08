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    Вагнер Лав: «Если Гинер позовет в ЦСКА, я вернусь без промедления»

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за турецкий «Аланьяспор», выразил готовность вернуться в московский клуб. По словам 32-летнего бразильца, он перейдет в стан красно-синих, если его позовет президент армейцев Евгений Гинер.

    – Вагнер, где твои знаменитые косички?

    – Они выпали. Я же немножко постарел, волосы выпадают вместе с косичками.

    – По словам Василия Березуцкого, из всех легионеров РФПЛ ты остаешься самым-самым.

    – Вы Васе передайте, что если он очень хочет, то я вернусь для того, чтобы снова работать с ним вместе. Ну а если серьезно, то если президент позовет – сразу приеду.

    – Вы же в том ЦСКА Гинера называли «папа». Когда с Евгением Ленноровичем последний раз виделись? Может быть, созванивались?

    – Я к Гинеру очень тепло отношусь. Он и правда был для нас как папа. Но мы давно не виделись. Единственное, в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда не было много свободного времени, чтобы пообщаться. Но время мало что решает в таких отношениях. Так что повторю: если только президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедления.

    Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе армейцев он провел 169 матчей, в которых забил 85 голов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.02.2017 13:51
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 2 июня 2017, 15:40

      Да Гинер зажмотится раскошеливаться на Ваню...Евгению Ленноровичу было бы все равно,даже если бы в нападении были бы только Оланаре,Траоре и Нецид,требовал бы с них и точка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 февраля 2017, 19:29

      Красавец был форвард, хоть и косолапый )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 18:47

      Староват уже максимка))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 февраля 2017, 17:31

      Всё ничего, да сам пишет: "Косички отпали"
      Как бы кони не прогадали.
      Чтобы не прогореть
      Надо в зубы всё таки посмотреть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 8 февраля 2017, 16:52

      Не видел его в деле в последние 1-1,5 года, но думаю даже "никакущий" Вагнер "на голову выше" Траоре

      5
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ПФК ЦСКА Моscow 8 февраля 2017, 17:16

      Как можно так сравнивать Вагнера Лава с деревом Траоре.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 февраля 2017, 16:42

      Да, Вагнер Лав может сделать погоду в ПФК ЦСКА. Это игрок высочайшего класса.
      Кроме этого он отличный учитель для молодых футболистов.

      1
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      Рейтинг: +21

      Хан 1968 8 февраля 2017, 16:04

      Коням нужно его возвращать

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 8 февраля 2017, 15:42

      хороший был игрок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 8 февраля 2017, 15:24

      Все может быть, был бы рад возвращению нашей легенды, Вагнера Лава в ЦСКА!

      4
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 8 февраля 2017, 15:15

      Видно в Турции не сладко)))))))

      -2
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