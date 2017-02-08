Вагнер Лав: «Если Гинер позовет в ЦСКА, я вернусь без промедления»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за турецкий «Аланьяспор», выразил готовность вернуться в московский клуб. По словам 32-летнего бразильца, он перейдет в стан красно-синих, если его позовет президент армейцев Евгений Гинер.

– Вагнер, где твои знаменитые косички?

– Они выпали. Я же немножко постарел, волосы выпадают вместе с косичками.

– По словам Василия Березуцкого, из всех легионеров РФПЛ ты остаешься самым-самым.

– Вы Васе передайте, что если он очень хочет, то я вернусь для того, чтобы снова работать с ним вместе. Ну а если серьезно, то если президент позовет – сразу приеду.

– Вы же в том ЦСКА Гинера называли «папа». Когда с Евгением Ленноровичем последний раз виделись? Может быть, созванивались?

– Я к Гинеру очень тепло отношусь. Он и правда был для нас как папа. Но мы давно не виделись. Единственное, в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда не было много свободного времени, чтобы пообщаться. Но время мало что решает в таких отношениях. Так что повторю: если только президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедления.

Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе армейцев он провел 169 матчей, в которых забил 85 голов.