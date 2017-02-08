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  • Вагнер Лав: «Если Гинер позовет в ЦСКА, я вернусь без промедления»

Вагнер Лав: «Если Гинер позовет в ЦСКА, я вернусь без промедления»

8 февраля 2017, 13:51
17

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за турецкий «Аланьяспор», выразил готовность вернуться в московский клуб. По словам 32-летнего бразильца, он перейдет в стан красно-синих, если его позовет президент армейцев Евгений Гинер.

– Вагнер, где твои знаменитые косички?

– Они выпали. Я же немножко постарел, волосы выпадают вместе с косичками.

– По словам Василия Березуцкого, из всех легионеров РФПЛ ты остаешься самым-самым.

– Вы Васе передайте, что если он очень хочет, то я вернусь для того, чтобы снова работать с ним вместе. Ну а если серьезно, то если президент позовет – сразу приеду.

– Вы же в том ЦСКА Гинера называли «папа». Когда с Евгением Ленноровичем последний раз виделись? Может быть, созванивались?

– Я к Гинеру очень тепло отношусь. Он и правда был для нас как папа. Но мы давно не виделись. Единственное, в Монако встречался как-то с Романом Бабаевым, но, к сожалению, тогда не было много свободного времени, чтобы пообщаться. Но время мало что решает в таких отношениях. Так что повторю: если только президент пожелает, чтобы я вернулся, и позовет меня, я вернусь тут же без промедления.

Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе армейцев он провел 169 матчей, в которых забил 85 голов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Аланьяспор ЦСКА Вагнер Лав Гинер Евгений
Комментарии (17)
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Gullit 76
1486553025
Да я тоже не против.Вагнер свои деньги сполна отрабатывал.Точно бы пригодился.
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drago922
1486553168
интересно было бы на него посмотреть
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Александр Домаза
1486553537
посмотрим
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olebar73
1486555251
Староват
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Bivaliy67
1486555630
Даа, Вагнер был конечно (в свое время) украшением нашего Росгосстраха ЧР. С удовольствием бы ещё посмотрел на его игру, пусть и без ярко-синих косичек...
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sasha_klub
1486556140
Видно в Турции не сладко)))))))
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chempion_cska
1486556664
Все может быть, был бы рад возвращению нашей легенды, Вагнера Лава в ЦСКА!
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vladimir-7
1486561370
Да, Вагнер Лав может сделать погоду в ПФК ЦСКА. Это игрок высочайшего класса. Кроме этого он отличный учитель для молодых футболистов.
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ПФК ЦСКА Моscow
1486561938
Не видел его в деле в последние 1-1,5 года, но думаю даже "никакущий" Вагнер "на голову выше" Траоре
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Супермачо
1486571360
Красавец был форвард, хоть и косолапый )
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