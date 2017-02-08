Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руководство Ростовской области довольно работой Бердыева

    Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что власти региона довольны работой Курбана Бердыева в «Ростове». По словам чиновника, руководство Ростовской области хочет продолжить сотрудничество и в следующем сезоне.

    «Бердыев – уникальный тренер, считаю, это лучший тренер в России и один из лучших в Европе. «Ростову» крупно повезло, что именно он встал у руля команды в такое непростое для клуба время. Результат, который команда демонстрирует последние два сезона, свидетельствует о том, что он может поставить игру, а футболисты каждый на своей позиции могут приносить максимум пользы; результат говорит сам за себя. Мы довольны и хотели бы, чтобы он продолжал работу в клубе.

    Курбан Бекиевич Бердыев сейчас сосредоточен на подготовке команды к игре во втором круге чемпионата страны и в Лиге Европы, и все мысли, все действия направлены именно на это. Что будет происходить в июне 2017 года после завершения второго круга, участия команды в Лиге Европы, руководство клуба и его учредители – правительство Ростовской области – будут обсуждать именно в июне. Пока такой проблемы для нас не существует, и данный вопрос никто не инициирует и никто им не занимается – ни Бердыев, ни правительство Ростовской области», – заявил он.

    По итогам 17-ти туров РФПЛ «Ростов» идет на седьмом месте в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2017 10:52
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 февраля 2017, 20:20

      ТОВАРИЩИ АДМИНЫ... Когда вы наконец то заблокируете или еще как -нибудь уберете с сайта этих питерских проституток,которые постоянно троллят все новости о Ростове ??? Marqello к примеру не пропускает ни одного дня и часа , чтобы не написать какую нибудь гадость- откройте любую новость о Ростове и она уже что-то съязвила...Просто день ото дня смотреть на это уже опротивело...Или вы с нею заодно ???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > zico2205 9 февраля 2017, 01:03

      Не обращайте внимание она сама сьебеться - ей что футбол надо что ли - вот коротает время за компом и вас троллит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 февраля 2017, 13:30

      Все довольны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 февраля 2017, 12:42

      Бердыеву в Ростове очень хорошо и другого места ему не нужно. Удачи Ростову.
      Нужно войти в пятерку чемпионата РФПЛ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 8 февраля 2017, 10:59

      Удачи Ростову !)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      FK Vardar 8 февраля 2017, 10:53

      Ещё бы!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11