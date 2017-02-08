Руководство Ростовской области довольно работой Бердыева

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что власти региона довольны работой Курбана Бердыева в «Ростове». По словам чиновника, руководство Ростовской области хочет продолжить сотрудничество и в следующем сезоне.

«Бердыев – уникальный тренер, считаю, это лучший тренер в России и один из лучших в Европе. «Ростову» крупно повезло, что именно он встал у руля команды в такое непростое для клуба время. Результат, который команда демонстрирует последние два сезона, свидетельствует о том, что он может поставить игру, а футболисты каждый на своей позиции могут приносить максимум пользы; результат говорит сам за себя. Мы довольны и хотели бы, чтобы он продолжал работу в клубе.

Курбан Бекиевич Бердыев сейчас сосредоточен на подготовке команды к игре во втором круге чемпионата страны и в Лиге Европы, и все мысли, все действия направлены именно на это. Что будет происходить в июне 2017 года после завершения второго круга, участия команды в Лиге Европы, руководство клуба и его учредители – правительство Ростовской области – будут обсуждать именно в июне. Пока такой проблемы для нас не существует, и данный вопрос никто не инициирует и никто им не занимается – ни Бердыев, ни правительство Ростовской области», – заявил он.

По итогам 17-ти туров РФПЛ «Ростов» идет на седьмом месте в турнирной таблице.