Лев обрушился с критикой в адрес руководства дортмундской «Боруссии»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев раскритиковал работу руководства дортмундской «Боруссии» после скандального инцидента, который произошел перед матчем 19-го тура Бундеслиги между дортмундцами и «РБ Лейпцигом» (1:0).

«Я не хочу называть конкретные имена, но перед такой игрой нужно быть более подготовленным к тому, чтобы фанаты не вели себя столь агрессивно. Против таких людей нужно срочно принимать меры», — сказал специалист.

Напомним, что перед матчем фанаты «Боруссии» забросали болельщиков «РБ Лейпцига» бутылками и камнями, несмотря на то, что в толпе находились дети и женщины.