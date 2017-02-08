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    Лев обрушился с критикой в адрес руководства дортмундской «Боруссии»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев раскритиковал работу руководства дортмундской «Боруссии» после скандального инцидента, который произошел перед матчем 19-го тура Бундеслиги между дортмундцами и «РБ Лейпцигом» (1:0).

    «Я не хочу называть конкретные имена, но перед такой игрой нужно быть более подготовленным к тому, чтобы фанаты не вели себя столь агрессивно. Против таких людей нужно срочно принимать меры», — сказал специалист.

    Напомним, что перед матчем фанаты «Боруссии» забросали болельщиков «РБ Лейпцига» бутылками и камнями, несмотря на то, что в толпе находились дети и женщины.

    Источник: Bild

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    08.02.2017 08:24
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 9 февраля 2017, 12:12

      голову быка забыли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 12:12

      Так их!

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