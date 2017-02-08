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    Луис Адриано: «Я не понимал, что написано на том шарфе»

    Форвард «Спартака» Луис Адриано прокомментировал совместный снимок с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и генеральным директором миланцев Адриано Галлиани. Напомним, что фотография оказалась в центре внимания из-за шарфа с нецензурной фразой.

    «Я не понимал, что там написано. Кто рассказал? Каррера.

    У меня пока есть опыт работы с Каррерой только на сборах. Мы много работаем и над физикой, и над тактикой. Не знаю, как будет в ходе чемпионата. На данный момент тренер, при котором у меня было больше всего занятий по отработке тактики, — Синиша Михайлович», — сказал Адриано.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2017 07:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 февраля 2017, 18:30

      Врёт как сивый мерин, его в "Шахтере" азам не научили за столько-то лет? )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 8 февраля 2017, 12:00

      развели Галлиани.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 8 февраля 2017, 11:27

      ахах, улыбнуло :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 февраля 2017, 11:16

      Нормальный шарф! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 8 февраля 2017, 11:09

      Прикольно)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 8 февраля 2017, 10:54

      Ничего страшного. Наверное,действительно не знал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK 8 февраля 2017, 10:22

      Ну да?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Симбир 8 февраля 2017, 10:04

      Марко Трабуччи:"Простите, в Милане других шарфов не нашлось." - Класс! ЗдОрово пропиарил Луиса.

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 09:46

      Зачёт, бл#ть!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 8 февраля 2017, 09:23

      Прикольно

      2
      Ответить
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