Луис Адриано: «Я не понимал, что написано на том шарфе»

Форвард «Спартака» Луис Адриано прокомментировал совместный снимок с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и генеральным директором миланцев Адриано Галлиани. Напомним, что фотография оказалась в центре внимания из-за шарфа с нецензурной фразой.

«Я не понимал, что там написано. Кто рассказал? Каррера.

У меня пока есть опыт работы с Каррерой только на сборах. Мы много работаем и над физикой, и над тактикой. Не знаю, как будет в ходе чемпионата. На данный момент тренер, при котором у меня было больше всего занятий по отработке тактики, — Синиша Михайлович», — сказал Адриано.