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Луис Адриано: «Я не понимал, что написано на том шарфе»

8 февраля 2017, 07:15
17

Форвард «Спартака» Луис Адриано прокомментировал совместный снимок с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и генеральным директором миланцев Адриано Галлиани. Напомним, что фотография оказалась в центре внимания из-за шарфа с нецензурной фразой.

«Я не понимал, что там написано. Кто рассказал? Каррера.

У меня пока есть опыт работы с Каррерой только на сборах. Мы много работаем и над физикой, и над тактикой. Не знаю, как будет в ходе чемпионата. На данный момент тренер, при котором у меня было больше всего занятий по отработке тактики, — Синиша Михайлович», — сказал Адриано.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Каррера Массимо
Комментарии (17)
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dimid
1486528835
вот угар, так угар))))))
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rashidinho
1486532133
просто убили)))))
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KB_Krasnogorsk
1486532741
Красава. Удачи..
Ответить
oyabun
1486533184
Фото с этим шарфом редакция Бомбардира выставляет уже второй раз как некую новость за последние несколько месяцев. Халявщики!
Ответить
maior-60
1486534527
А где там нецензурное слово?
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bafor
1486534993
Прикольно
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sir_Alex
1486536389
Зачёт, бл#ть!
Ответить
agrmark
1486540450
Ничего страшного. Наверное,действительно не знал!
Ответить
dimon2602
1486541343
Прикольно)
Ответить
Супермачо
1486567825
Врёт как сивый мерин, его в "Шахтере" азам не научили за столько-то лет? )))))
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