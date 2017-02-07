Примера. «Гранада» победила «Лас-Пальмас» и ушла с последнего места

В рамках 21-го тура Примеры «Гранада» принимала «Лас-Пальмас». Единственный гол во встрече был забит на 17-й минуте Андреасом Перейрой.

Таким образом, «Гранада» покинула последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании и делит 17-е и 18-е место с хихонским «Спортингом». «Лас-Пальмас» остался на 11-м месте.

Стоит отметить, что «Гранада» не проигрывает дома «Лас-Пальмасу» последние 50 лет.

Испания. Примера. 21-й тур

Гранада – Лас-Пальмас – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Перейра, 17.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры