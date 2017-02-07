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    Примера. «Гранада» победила «Лас-Пальмас» и ушла с последнего места

    В рамках 21-го тура Примеры «Гранада» принимала «Лас-Пальмас». Единственный гол во встрече был забит на 17-й минуте Андреасом Перейрой.

    Таким образом, «Гранада» покинула последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании и делит 17-е и 18-е место с хихонским «Спортингом». «Лас-Пальмас» остался на 11-м месте.

    Стоит отметить, что «Гранада» не проигрывает дома «Лас-Пальмасу» последние 50 лет.

    Испания. Примера. 21-й тур

    Гранада – Лас-Пальмас – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Перейра, 17.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 00:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 7 февраля 2017, 05:22

      От вылета Гранаду это вряд ли спасёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Aidosinho 7 февраля 2017, 01:06

      Ставочка срослась)

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