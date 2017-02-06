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    Лаказетт признался, что хотел бы играть в «Барселоне»

    Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт заявил, что хотел бы перейти в «Барселону». По словам игрока, его привлекает атакующая линия испанского клуба. Напомним, ранее сообщалось, что футболиста хочет видеть в своих рядах «Ювентус».

    «Барселона» – очень большой клуб. У них инопланетяне в атаке. Это было бы исполнение мечты. Если это произойдет, будет здорово, но я не собираюсь говорить, что заменю Луиса Суареса. Но я бы хотел однажды поиграть за них», – сказал форвард.

    В нынешнем сезоне Лаказетт провел 24 матча, в которых записал в свой актив 21 гол и две результативные передачи.

    От «Арсенала» до «Атлетико». Кому отказывал Александр Лаказетт

    Источник: AS

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    06.02.2017 23:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      oreshko 7 февраля 2017, 00:15

      Признаюсь: я бы тоже!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 февраля 2017, 00:06

      Барса всех привлекает:)))

      0
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      Рейтинг: +26

      pntrz 7 февраля 2017, 00:06

      кому он там нужен

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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 7 февраля 2017, 00:02

      Всё впереди, друг!

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 6 февраля 2017, 23:20

      обмен на Пако:))

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