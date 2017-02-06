Лаказетт признался, что хотел бы играть в «Барселоне»

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт заявил, что хотел бы перейти в «Барселону». По словам игрока, его привлекает атакующая линия испанского клуба. Напомним, ранее сообщалось, что футболиста хочет видеть в своих рядах «Ювентус».

«Барселона» – очень большой клуб. У них инопланетяне в атаке. Это было бы исполнение мечты. Если это произойдет, будет здорово, но я не собираюсь говорить, что заменю Луиса Суареса. Но я бы хотел однажды поиграть за них», – сказал форвард.

В нынешнем сезоне Лаказетт провел 24 матча, в которых записал в свой актив 21 гол и две результативные передачи.

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